Australia demanda a Facebook, acusa que realizó un mal uso de datos de usuarios

El regulador de privacidad de Australia presentó una demanda contra Facebook Inc, acusando a la red social de compartir información personal de más de 300.000 personas con la consultora política Cambridge Analytica sin su conocimiento.

En la demanda ante una corte federal, la Oficina de la Comisionada Australiana de Información (OAIC) acusó a Facebook de violar la ley de privacidad al revelar la información de 311.127 usuarios para realizarles perfiles políticos mediante la encuesta "This Is Your Digital Life" ("Esta es tu vida digital"), en su sitio web.



"El diseño de la plataforma de Facebook implicó que los usuarios no pudieron ejercer una elección y un control razonables sobre cómo se divulgó su información personal", dijo la comisionada Angelene Falk en un comunicado.



La demanda persigue compensación por daños no especificados, agregando que cada violación de la ley de privacidad podría generar una multa máxima de US$ 1,1 millones.



La multa ascendería a 529.000 millones de dólares australianos si el tribunal otorgara el máximo por cada una de las 311.127 instancias.



Una portavoz de Facebook dijo que la compañía se había comprometido "activamente" con la OAIC en los últimos dos años como parte de la investigación.



"Hemos realizado cambios importantes en nuestras plataformas, en consulta con los reguladores internacionales, para restringir la información disponible para los desarrolladores de aplicaciones, y (...) y ayudar a las personas a proteger y administrar sus datos", declaró la empresa en un comunicado.



"No podemos hacer más comentarios, ya que esto está ahora ante el Tribunal Federal", agregó Facebook.



En julio pasado, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aplicó a Facebook una multa récord de US$ 5.000 millones tras una investigación activada por el mismo cuestionario de personalidad del usuario de 2014 a 2015.



Facebook fue acusada de compartir de manera inapropiada información de 87 millones de usuarios a nivel mundial con la herramienta de encuestas de la desaparecida Cambridge Analytica. Los clientes de la consultora incluyeron la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump en 2016.