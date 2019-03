Automotrices a la espera de proyectos de producción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las industrias de autopartes y de ensamblado de vehículos en Uruguay está ante una doble realidad: por un lado enfrenta el impacto negativo de forma directa de la crisis argentina y por otro lado, contrario a las expectativas del sector, afronta un buen panorama con respecto al mercado brasileño.

No obstante, la principal preocupación de las empresas del ramo radica en la falta de proyectos de producción y negocios hacia el futuro.



Los dos primeros meses del 2019 mostraron una realidad diferente a la del año anterior en materia de exportaciones de la industria automotriz, puesto que cayeron un 20%, fenómeno que se explica sobre todo porque desde junio del año pasado la firma china Lifan tiene detenido su proceso de ensamblaje.



Según datos de Cibils Soto Consultores, la planta de Lifan en San José fue la principal exportadora de la industria automotriz nacional en el 2014 cuando exportó cerca de US$ 73 millones. Sin embargo, sus exportaciones luego cayeron y el año pasado la empresa acumuló ventas por US$ 24 millones.



Según informó a radio Monte Carlo el gerente de Producción y Mantenimiento de Lifan, Wang Shengwei, la firma evaluará retomar la actividad dependiendo de lo que pueda ocurrir con la “situación de los mercados y los problemas económicos de la región”.



Pese a la situación puntual de Lifan y aunque aún se está por debajo de los máximos históricos registrados en 2013, en términos generales el año pasado fue positivo tomando los datos de las exportaciones de la industria automotriz, que registraron un crecimiento interanual del 85% al totalizar ventas por US$ 126 millones. Ese buen desempeño estuvo explicado por una mejora en el precio de venta y una mayor producción.



Los dos socios comerciales de los que depende la producción uruguaya son Brasil y Argentina -más del 80% de lo producido en el país se dirige a estos destinos-, por lo que las perspectivas del sector para este año están ligadas a lo que pueda ocurrir con los vecinos.



El mercado argentino es el más complicado debido a la crisis económica que vive el país. El secretario ejecutivo de la Cámara de Autopartes de Uruguay, Sebastián Giraldez, dijo a El País que la crisis argentina “genera gran incertidumbre e impacta directamente sobre el sector”.



Explicó además que el impacto se da en dos aspectos: por un lado en la variación negativa de los proyectos en curso puesto que “con la crisis actual bajan el ritmo” y por otro lado en la baja de los pedidos a futuro.



“La semana pasada, a excepción de Toyota, todas las montadoras suspendieron su actividad para regular los stock y eso altera lógicamente nuestra producción”, comentó Giraldez.



Por su parte, Ramón Cattaneo, director de Relaciones Institucionales de Nordex -planta armadora de modelos Peugeot, Citroen y Kia-, explicó a El País que en este momento su operativa comercial está destinada únicamente al mercado brasileño, tras haber tenido que redirigir toda la producción que se enviaba a Argentina.



“El mercado argentino está muerto, nos quedó un stock como para más de un año, según el nivel de ventas actuales”, dijo Cattaneo.



Sobre la cantidad de vehículos producidos en Uruguay, Cattaneo señaló que el 2018 cerró con un número aproximado de 7.500 automóviles. Espera que esa cifra se repite este año, aunque advirtió que puede ser “un poco menor” debido al cese de operaciones de Lifan.



En relación a lo que pueda ocurrir el resto del año a nivel regional, Cattaneo manifestó que confían en que la industria automovilística de Brasil -uno de los motores de la economía del vecino- siga estabilizándose, pero sobre Argentina dijo que lo ven como un “mercado cero” durante todo el 2019.



La producción de vehículos en Brasil ha mostrado señales de recuperación en los dos primeros meses del 2019 al fabricar más de 450.000 unidades, lo que significa un aumento del 5,3% en la comparación interanual, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de aquel país.



La crisis argentina no afecta solo a la industria automotriz de Uruguay, sino también a la de Brasil. En materia de exportaciones, los resultados brasileños fueron negativos al registrar una caída en las ventas de 41,9% en los dos primeros meses del año, con menos envíos a Argentina.

Desafíos.

Para el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), César Acosta, el momento actual es “muy difícil” tanto para el ensamblado automotriz como para el sector autopartista. “Lo vemos muy complicado a este año y estamos esperando que venga algún proyecto nuevo para poder repuntar”, indicó.



Por su parte, la Cámara de Autopartes advierte sobre el futuro del sector debido a la “lenta o casi nula” captación de nuevos proyectos de inversión hacia adelante para las empresas instaladas en Uruguay.



“El sector trabaja por proyectos, es decir que lo que estamos exportando hoy es fruto de negocios que se cerraron hace al menos entre tres y cinco años. El futuro del sector está comprometido”, señaló Giraldez.



Por último, el secretario ejecutivo de la gremial dijo que Uruguay debe “ser competitivo” en cuatro puntos claves: acceso a materias primas (partes y piezas), ingreso a mercados, el costo laboral y además definir una política automotriz.