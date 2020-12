Autos usados: ¿cuáles son las marcas más ofertadas y a qué precios se venden?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe sectorial sobre el mercado de autos usados demostró que las marcas más populares en Uruguay (según la cantidad de ofertas) son Chevrolet, Volkswagen y Peugeot con un peso del 34% en su conjunto, seguido por Fiat, Renault y Nissan.

Así lo señaló el reporte realizado por Cian Data, un proyecto del que forma parte el investigador Nicolás Albertoni y que tiene como objetivo el entendimiento de la realidad de diferentes sectores productivos a partir del análisis de datos.

El informe analiza más de 16.000 publicaciones de ventas de autos usados en Mercado Libre hasta septiembre de este año inclusive y reflejó que, si se analizan todas las publicaciones, el 14,66% corresponde a Chevrolet, el 11,66% a Volkswagen, el 7,98% a Peugeot, el 7,36% a Fiat, el 7,27% a Renault, el 5,69% a Nissan, el 4,5% a Hyundai, el 4,45% a Ford, y completan el top 10 Toyota con el 3,77% y Citröen con el 3,69% del total.



En base a la cantidad de kilómetros que tienen los autos ofrecidos, el rango que más se destaca (29,7% del total) es el de automóviles que tienen entre 50.000 y 99.999 kilómetros recorridos.

Desde Cian Data manifestaron que “esto indica una población de vehículos jóvenes disponible online”.



Le sigue el rango que va de 100.000 kilómetros a 149.999 con el 25,7% del total. Luego vienen el rango de 150.000 a 199.000 kilómetros con 14,6% y el que va entre 0 y 49.999 kilómetros con el 13,3%.



Los vehículos usados con más de 200.000 kilómetros son el 16,7% del total según el reporte de Cian Data.



En cuanto a los precios de los autos usados que se ofrecen para la venta, la consultora marcó que “uno de los rangos más importantes está entre US$ 6.000 y US$ 10.000 (39% del total). Mientras que el 80% del mercado lo podemos encontrar entre US$ 3.000 y US$ 17.000”.



En intervalos cada US$ 1.000, el precio que más aparece es el de US$ 8.000 ( que va de US$ 8.000 a US$ 8.999, con el 8,5% de las ofertas), seguido por el de US$ 7.000 (con 8,2% de las ofertas), luego el de US$ 9.000 (con 7,8%), el de US$ 10.000 con 7,6% y el de US$ 6.000 con 7,2%.

En relación a los modelos destacados en cuanto a su disponibilidad y costo, el reporte mostró que el modelo más ofrecido para la venta es el Volkswagen Gol dado que representa casi un 4% del total de vehículos analizados. Mientras que el más costoso es el Chevrolet Camaro con un precio promedio de US$ 64.709.



Por otra parte, el reporte también estudió el año de fabricación de los vehículos ofrecidos y concluyó que el año con mayor porcentaje fue 2015, con 8,5% del total. Lo siguen los años 2014 y 2012 con el 8,4% de los automóviles ofrecidos, luego el 2013 con el 7,9% y el 2011 con el 7,5%.



El 27,7% de los autos usados ofertados tiene cinco años o menos de fabricado (hay un 1,16% que son de 2020 incluso).

Tránsito en la rambla de Montevideo en la noche. Foto: Gerardo Pérez

El 38,1% de los automóviles a la venta tiene entre seis y 10 años de fabricado.



A su vez, el 13,1% de los vehículos usados ofertados tiene entre 11 y 15 años de fabricado.



Por último, los autos con más de 15 años de antigüedad a la venta representan el 21,1% del total. Entre los más viejos, el que tiene mayor porcentaje de autos ofrecidos con 2,56% es el año 1998.



Desde Cian Data dijeron que “es interesante ver el posible efecto” de la crisis económica y social del año 2002 “en la baja cantidad de autos de ese año, posiblemente debido a la baja venta de autos 0 kilómetro por esos años”.



Apenas el 0,45% del total de autos usados a la venta tiene como año de fabricación el 2002 y solamente el 0,76% fue fabricado en 2003. En cambio, de los nueve años previos, el porcentaje de vehículos usados a la venta siempre supera el 1% para cada uno de ellos.



Por último, al analizar la distribución por colores dentro de los autos usados ofrecidos “se confirma que los uruguayos somos bastante ‘tradicionales’”, ya que “los más populares son el gris, el blanco, y el negro” (con dos tercios del total), indicó Cian Data. El 31,63% es gris, el 27,25% es blanco y 8,48% es negro. Luego viene el azul con 7,87% y el rojo con 6,56%.