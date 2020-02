Avanzan las negociaciones entre el Mercosur y Corea del Sur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer comenzó en Uruguay una nueva ronda de negociaciones comerciales entre el Mercosur y Corea del Sur. Las conversaciones forman parte del plan de acuerdos que el año pasado el bloque anunció que buscaba concretar, junto con la Unión Europea (UE) y Canadá.

La nueva ronda de negociaciones se da en el marco de la presidencia paraguaya Pro Tempóre del Mercosur 2020 que tendrá como objetivo impulsar el relacionamiento externo con el avance de las relaciones con Singapur y el Líbano.



La tercera jornada de negociaciones, también en Montevideo, se había realizado el año pasado, entre los días 8 y 12 de julio. En ese momento, desde el Mercosur habían señalado que esa instancia era de “especial relevancia para la agenda externa” del bloque dado que se desarrollaba semanas después de la conclusión de las negociaciones con la UE, por lo que entendían que la agenda había sido “nuevamente dinamizada”.



El lanzamiento de las negociaciones con este destino fue el pasado 25 de mayo de 2018, momento en que se dio el primer paso de la denominada “agenda asiática” del Mercosur.

Tanto los negociadores del bloque sudamericano como los representantes de Corea del Sur estimaron que el fin de las negociaciones comerciales podría ser a mediados de este año y desde el Mercosur manifestaron que el fin vendrá con “la concreción de un acuerdo amplio, comprehensivo y en sintonía con las más recientes tendencias regulatorias del comercio internacional”.



Según datos del año pasado -elaborados por el Mercosur- en relación al intercambio comercial entre los países del bloque sudamericano y la República de Corea fue de US$ 9.829 millones.



De ese total, unos US$ 5.468 millones correspondieron a importaciones desde el Mercosur a Corea. Los productos más comprados fueron circuitos electrónicos, piezas para vehículos, teléfonos y sus partes y vehículos.



Los restantes US$ 4.361 millones se debieron a productos que el Mercosur exportó a Corea del Sur. Entre ellos se destacan maiz, soja, hierro y alcohol etílico.

Según indicó el portal argentino, Bae Negocios, el acuerdo entre Corea y el Mercosur implica “una negociación sensible para Argentina” debido al interés por proteger su agroindustria, y dado que Brasil, Uruguay y Paraguay se mantuvieron firmes en la decisión de avanzar, temen que no haya “consenso pleno” a la interna del bloque.