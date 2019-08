Una ayuda para Ancap: esperan un barril de petróleo más barato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los analistas recortaron sus pronósticos sobre los precios del petróleo a su menor nivel en más de 16 meses, aduciendo una demanda menor por perspectivas de una desaceleración económica e incertidumbre en el frente comercial, mostró ayer un sondeo de Reuters.

La consulta a 51 economistas y analistas prevé que el Brent promediará US$ 65,02 por barril en 2019, un recorte de 4% respecto a la proyección de US$ 67,47 del sondeo del mes pasado. El referencial promedia US$ 65,08 en lo que va de año.



La cifra además es la previsión promedio más baja para el Brent en 2019 desde marzo de 2018.



La nueva referencia de Ancap es de un barril a US$ 62 y un dólar a $ 34,80. La petrolera uruguaya había destacado hace un mes una serie de medidas (compras adelantadas de petróleo, swap de monedas, coberturas, etc.) para mitigar el impacto de la suba del crudo y mantener las tarifas de los combustibles.

“Las continuas disputas comerciales entre Estados Unidos y China y el riesgo de desaceleración económica serán los factores clave que afectarán los precios durante el resto de este año y en 2020”, dijo Soni Kumari, analista de ANZ.



“Un conflicto comercial prolongado podría profundizar la desaceleración económica e impactar el crecimiento de la demanda”, agregó.



La disputa entre las dos principales economías del mundo ha sido un factor de peso detrás de la caída de 20% en los precios del barril desde los máximos de 2019 alcanzados en abril. Beijing anunció aranceles sobre las importaciones de crudo de Estados Unidos la semana pasada.



La caída de los precios ha limitado el impacto de los recortes de producción liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Algunos analistas dijeron que el grupo podría extender las restricciones al bombeo más allá de 2020.



“Típicamente, los cárteles son menos estables cuando los precios están bajo presión y los miembros luchan por cuota de mercado. La OPEP no debería ser una excepción a esa regla”, dijo Cyrus de la Rubia, economista del Hamburg Commercial Bank.



Se prevé que la demanda mundial por crudo crecerá entre 0,9 y 1,3 millones de barriles por día en 2019, en comparación con la proyección de julio de 0,8-1,4 millones de bpd.



La Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía y la OPEP rebajaron sus pronósticos de crecimiento de la demanda para 2019 en agosto. (En base a Reuters).