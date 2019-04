La ayuda de US$ 46 millones de ANDE a “Beto Carreteiro”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre 2016 y 2018 la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) apoyó 127 proyectos de emprendedores locales con US$ 5,3 millones y entregó 7.880 créditos a 3.120 empresas por US$ 25,5 millones.

Así lo informó ayer el presidente de la entidad, Martín Dibarboure, en una instancia en Torre Ejecutiva denominada “Rendición de cuentas”.

También indicó que se dio financiación a 21 proyectos por US$ 3,6 millones para fortalecer cadenas de valor, y 24 iniciativas dentro del plan de fortalecimiento de las redes colaborativas. Además, se dieron US$ 4,2 millones para el fortalecimiento institucional de pequeñas y medianas empresas (Pymes). En suma, los fondos aportados en tres años llegaron a US$ 46,1 millones.

Al repasar todas las herramientas de apoyo desplegadas, Dibarboure dijo que esto le hacía recordar una publicidad del banco Santander, que se preguntaba “quién le da una mano a Beto Carreteiro”, un personaje que estaba al frente de todas las áreas de su empresa y no tenía descanso.

Esto porque la finalidad de la ANDE es generar programas que mejoren la competitividad empresarial y territorial, con foco en las micro empresas y las Pymes.

En ese sentido, Dibarboure destacó la generación de “capacidades locales” para dar apoyo a los emprendimientos, ya que “no siempre se resuelven los problemas mandando gente desde Montevideo”.

Con US$ 14 millones recibidos, el agro fue el sector productivo con más apoyo de la ANDE. Le siguen el comercio con unos US$ 7 millones, al igual que el rubro servicios.