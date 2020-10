Azucena Arbeleche al FMI: se busca "ganar la credibilidad" perdida en el gobierno anterior

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró en diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que “la administración anterior anunció resultados (fiscales) que no se cumplieron en ninguno de los años” por lo que ahora el gobierno debe “moverse en esa área” para “ganar la credibilidad que hemos perdido”.

Bajo ese argumento defendió la “nueva institucionalidad fiscal” que el actual gobierno presentó tanto a través de la ley de urgente consideración como en el proyecto de ley de Presupuesto, que está siendo votado actualmente en la Cámara de Diputados.



La ministra destacó entre los principales aspectos durante la pandemia del coronavirus, que mientras el gobierno dio “apoyo inmediato” para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica, también miró “un poco más allá” y tomó medidas “no solo en el frente fiscal pero también en el monetario” presentando “una nueva institucionalidad fiscal”.



Sobre ese punto, Arbeleche explicó al FMI en qué consiste la nueva regla fiscal basada en un balance estructural que permitirá “comparar los resultados” y “avanzar en términos de tener una política contracíclica”, dado que el instrumento permitiría separar lo estructural de lo coyuntural además de que propone un objetivo fiscal en términos de un equilibrio estructural.

“Es por eso que también era importante tener el Fondo Coronavirus, para que al final del día podamos medir si nuestros gastos han aumentado debido al COVID-19 o porque desplegamos recursos en otra cosa”, explicó Arbeleche.



La ministra también resaltó que esa nueva institucionalidad fiscal implica “poner un techo” en términos de los gastos que puede hacer el gobierno central así como también en endeudamiento.

La conferencia de Arbeleche se realizó ayer con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en el marco de las reuniones anuales del organismo. Durante la exposición, la líder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), enumeró las medidas que el gobierno adoptó para hacer frente a la pandemia del COVID-19, criticó la situación económica que dejó la anterior administración, expuso sus proyecciones para este año y el próximo y habló sobre los principales retos que tiene el país.



Al ser consultada respecto de cuánto significaron los apoyos para hacer frente a la pandemia, Arbeleche mencionó que estiman que los gastos del Fondo Coronavirus implicarán, en todo el año, unos US$ 800 millones lo que implica “aproximadamente 1,5% del Producto Interno Bruto” (PIB) uruguayo.

No obstante, la ministra aclaró que esas cifras no incluyen los préstamos con garantías del Estado. “Eso solo cuenta hasta cinco puntos del PIB”, señaló Arbeleche y afirmó que eso “tendrá un impacto en términos del resultado fiscal”.



En relación a las proyecciones que maneja el gobierno, la ministra respondió a Werner que estiman terminar el 2020 con un déficit fiscal que ascenderá a 6,5% del PIB, “en parte por el efecto fiscal del COVID-19 y también en parte porque pensamos que la economía seguirá disminuyendo su actividad”, lo que “tendrá un impacto en términos de una menor recaudación tributaria”, explicó.

Por otra parte, Werner consultó a la jerarca acerca de cuáles son los motores de crecimiento que el MEF visualiza que serán clave para los próximos años y Arbeleche manifestó que “hay reformas importantes” como la previsional o la monetaria que es “otra parte de esta nueva institucionalidad, mejor comunicación, más transparencia” y además mencionó como importante que el objetivo del Banco Central sea “bajar la inflación y no tener muchos objetivos al mismo tiempo”.



Asimismo, la ministra dijo que se está “avanzando en términos de una nueva gobernanza para las empresas públicas” dado que “al final del día lo que necesitamos son tarifas de servicios más bajas porque eso es parte de problema que tenemos en términos de competitividad”.



En términos de política comercial, Arbeleche dijo que en el gobierno están siendo “mucho más proactivos” y enfatizó en que se necesitan “más resultados” y así “tener bienes uruguayos que accedan a mercados con condiciones más favorables”.

Otro motor que será “clave” para impulsar el crecimiento, según la líder del MEF, es la promoción de la inversión. “Si queremos crecer y tener más empleo lo que necesitamos es más inversión y particularmente inversión privada que es la que viene faltando en Uruguay desde hace muchos años”, manifestó. Sobre este punto, la ministra enumeró los incentivos que el gobierno ha adoptado y resaltó los cambios para obtener la residencia fiscal.



“Nuestras reglas de juego son muy claras, ese es un activo que lo tenemos desde hace muchos años, por eso pensamos que es importante demostrarlo y ofrecer una entrada más amigable para las familias y la inversión (extranjera) a nuestro país”, concluyó.

“Comenzando la recuperación”

La ministra de Economía dijo que “es mejor comentar” las proyecciones esperadas para el 2021 y no las de este año, dado que para 2020 se espera una caída del PIB del 3,5%. “Esto no es malo si comparamos con otros países del mundo pero, por supuesto, no es bueno”, reflexionó. No obstante, Arbeleche dijo que “lo bueno” es que “después de un segundo trimestre muy duro en el que el PIB cayó casi un 11%”, ahora se están viendo “bastantes indicadores” que señalan que “estamos comenzando a enfrentar la recuperación”. Es así que para 2021, proyectan un repunte del 4,3% del PIB y para los años siguientes “la economía crecerá alrededor del 3%”, indicó.