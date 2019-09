Menos azufre; subirán los fletes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del primero de enero del 2020 entrará en vigencia una nueva reglamentación global ordenada por la Organización Marítima Internacional (NN.UU.) que para reducir la contaminación ambiental generada en parte por los barcos, estos deberán consumir a partir de aquella fecha un nuevo tipo de combustible cuyo contenido de azufre esté por debajo del que se consumía hasta ahora. En efecto, hasta ahora tenían como límite usar combustibles con un contenido de azufre de hasta el 3.5%. Pues bien, a partir del próximo primero de enero del 2020 ese límite del contenido de azufre será reducido al 0.5%. Obviamente, el cumplmiento de esta nueva reglamentación traerá costos para la actividad marítima cuyos números, algunas informaciones internacionales han divulgado para contenedores de 20 y 40 pies, pero la verdad es que aún no se conoce con exactitud ni siquiera el precio de ese nuevo combustible. Daremos amplia información el próximo lunes. Pero que los fletes van a subir no hay duda.



Y esto no es el problema mayor sino el proceso para llegar a su concreción que es bastante complejo además de costoso. Para que los barcos tengan los tanques llenos del nuevo combustible el próximo primero de enero, primero tendrán que pasar por el proceso de limpieza minuciosa de los tanques y esto hay que hacerlo con la debida antelación. Por lo pronto, sacar el barco de su itinerario. Luego equipar los barcos con dispositivos a la salida de los gases que filtren el azufre. Hay que contar con que las refinerías tengan stocks de dicho combustible a disponibilidad de los barcos en todas las rutas del mundo. Ya hay puertos que informaron que no aceptarán buques durante su estadía que quemen combustibles con azufre del tipo anterior. Ya hay disposiciones que no se puede arrojar el azufre al mar.