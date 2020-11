“Se baila en pareja, no todo depende de nuestra parte” dice embajador de la UE sobre acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre hoy y mañana se celebrará el III Foro de Inversión Europea en Uruguay enfocado en Servicios y Economía Verde y con el contexto de la pandemia del coronavirus y el Acuerdo de Asociación Estratégica Unión Europea (UE)-Mercosur latente. En ese marco, El País dialogó con el embajador de la UE en Uruguay, Karl-Otto König.

-Se acaba de alcanzar el mayor acuerdo comercial del mundo, entre 15 países de la región Asia-Pacífico -Asociación Económica Integral Regional (RCEP)-, mientras el acuerdo UE-Mercosur cuya negociación finalizó, todavía no fue concretado y hay países que muestran reticencias para aprobarlo, ¿qué sucede?

-El acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur nos da la oportunidad de diferenciarnos. Si lo comparamos con lo que pasó en Asia, nosotros tenemos capítulos sobre derechos laborales, derechos sociales, la protección del medio ambiente y este pacto asiático no lo tiene. Y tampoco habla de las subvenciones que especialmente en relación con China es un tema complejo. Estamos en la fase final del acuerdo de asociación, que va más allá de un tratado de comercio puro, porque establecemos institucionalidad al máximo nivel, hasta subcomisiones para cada tema e incluimos temas de derechos humanos, protección del medio ambiente y muchos más. Es un tratado beneficioso para ambos lados. Hemos negociado por más de dos décadas, con interrupciones, pero el tema hoy es otro. En estas dos décadas la conciencia medioambiental creció fuertemente y hay voces críticas que se preguntan “qué significa un tratado de este tamaño para la naturaleza”, las imágenes de Brasil con la Amazonia ardiendo no han ayudado y entonces vemos la necesidad, para calmar estas voces críticas de algunos Estados como también de algún diputado del Parlamento Europeo, de añadir un documento con las obligaciones internacionales en protección del medio ambiente con carácter vinculante. Estamos en contacto con Brasil, veo con optimismo las primeras reacciones. Se baila en pareja, no todo depende de nuestra parte. Estamos en la fase final, siempre es la más compleja para cerrarlo. Pero es una oportunidad que no (se) podría (dejar) pasar.

-¿Puede aprobarse en los próximos años, teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus ha trastocado la economía mundial?



-Vamos a conseguirlo pero no hay un cronograma. Tenemos claro que en el contexto de la pandemia, un acuerdo de asociación así es una herramienta muy útil para la recuperación de la economía del Mercosur como la nuestra.



-El acuerdo incluye un capítulo específico sobre servicios, ¿qué potencialidad tiene Uruguay?



-Uruguay podría ofrecer mucho si pensamos en servicios portuarios, hidrovías, servicios logísticos, pero también la telecomunicación y lo digital. La idea principal es establecer condiciones de igualdad, nivelar la cancha para todos, sacar obstáculos. Hay una fuerte tendencia de empresas europeas en servicios financieros como Santander y BBVA, en logística como Katoen Natie, Deutsche Bahn y DHL y si lo combinamos con la economía verde, Europa ha contribuido mucho en desarrollar energía limpia en Uruguay. Veo mucho potencial a futuro.

-El manejo de la pandemia, ¿puede ser un diferencial para atraer inversiones?



-Felicito al gobierno de Uruguay por un manejo excelente de la pandemia y todos tenemos a Uruguay en el mapa. Es un elemento para diferenciarse y despertar el interés y atraer inversiones en el futuro.

Testimonios.

Luis Martínez Presidente de la Eurocámara Uruguay “La UE es el primer inversor en Uruguay. Hay más de 400 empresas europeas instaladas en Uruguay, las cuales generan miles de empleos. Esta presencia da prueba del gran potencial de crecimiento en inversión y comercio que existe para las relaciones de Uruguay con la UE. Con la mayoría de estas empresas siendo socias de alguna de las ocho cámaras de comercio que componen en la actualidad Eurocámara, trabajamos firmemente en promover este vínculo y en continuar atrayendo a empresas europeas al país. Existe un creciente interés de las empresas europeas en Uruguay y en llegar a América Latina a través de este, con múltiples expectativas en que se produzca la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, ya que facilitará nuevas oportunidades de inversión”.

Julio C. Lestido Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios “La concreción del acuerdo Mercosur-UE abre un escenario de oportunidades y de nuevos desafíos en especial para las mipymes uruguayas. En este sentido, será clave el trabajo coordinado entre los diferentes actores públicos y privados a nivel local, a la hora de diseñar y ofrecer a las empresas los instrumentos y apoyos adecuados que les permitan desarrollar y perfeccionar su capacidad productiva, adaptándose a los estándares de calidad, sanitarios y ambientales requeridos por la UE. Esto permitirá no sólo incrementar la competitividad de la economía en su conjunto sino también que las empresas de menor tamaño puedan apoderarse de las ventajas del acuerdo logrando así una inserción exitosa en los mercados internacionales”.