Baja la calificación de deuda del hotel Sheraton a “alta probabilidad de incumplimiento”

La calificadora de riesgo FIX SCR Uruguay (afiliada de FitchRatings) redujo la nota de la deuda de Tonosol S.A. (hoteles Sheraton y Aloft Montevideo) a CC(uy) desde BB+(uy). Esta calificación “implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de otros emisores o emisiones dentro del país. Existe alta probabilidad de incumplimiento y la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible del entorno económico y de negocios”, explicó el informe de FIX SCR que es de acceso público en la web del Banco Central (BCU).

La sociedad anónima emitió obligaciones negociables (ON) en diciembre pasado por US$ 20 millones. Las mismas vencen en 2033 y “se encuentran garantizadas a través de una hipoteca inmobiliaria de los hoteles Sheraton y Aloft” y “por una cuenta de fideicomiso al que se ceden las cobranzas de las tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express, que retienen un sexto por mes hasta acumular el monto correspondiente al capital e intereses a ser pagado en dicho periodo”, recordó FIX.



“Dicho mecanismo funcionó correctamente y permitió la retención de US$ 550.000 o el 85% de la cuota pagada en junio de 2020”, añadió.



“Actualmente los accionistas de Tonosol se encuentran activamente buscando soluciones que mejoren las perspectivas futuras de la empresa que aseguren la capacidad de repago de las ON y otras deudas comerciales”, indicó la agencia crediticia.



La baja de la calificación “refleja la prolongación del periodo de cierre de actividades consistente con las estimaciones del escenario estrés previamente determinado por FIX. Se observa un mayor deterioro al esperado en los ingresos y en la generación de fondos de la compañía durante el periodo 2020-2021”, señaló el informe.

“A mediados de agosto la compañía reactivó las actividades del Hotel Aloft Montevideo (representó 27% de los ingresos en 2019)”, lo que “operativamente representa una mejora”, pero “todavía no hay una previsibilidad de ocupación para los próximos meses”, analizó.



“En tanto, la compañía está evaluando la reapertura del Hotel Sheraton Montevideo (representó 73% de los ingresos en 2019) a la espera de una serie de condiciones como lo son la reapertura de las fronteras, puertos y aeropuertos, ya que el 91% de sus huéspedes en 2019 procedieron del exterior”, agregó.



“FIX entiende que con el nivel de actividad actual la compañía no podría operativamente hacer frente a sus obligaciones financieras y requerirá de alternativas, como podrían ser la capitalización por parte de los accionistas, líneas de créditos adicionales y/o cambios en los términos y condiciones de las ON”.