Baja $ 7 el kilo de la carne tras baja del dólar, anunció Heber Falero

Heber Falero, integrante de la Unión de Vendedores de Carne, anunció este viernes que bajó $ 7 el kilo de la carne a raíz de la baja en el precio del dólar, informó en el programa Desayunos Informales.

"La baja de $7 es importante", indicó Falero y explicó: "No tiene nada que ver con el consumo, tiene que ver con el dólar que bajó, está estable hace unos días y eso se refleja".

Falero expresó que las últimas subas en el precio de la carne tuvieron que ver directamente con el precio del dolar y recordó que si bien en diciembre hubo unas "subas importantísimas" que dejaron a la carne "fuera de la competencia en el mercado interno", pasadas las fiestas hubo una baja que acomodó la situación.



"Luego tuvimos la suba del dólar y ahí fue que tuvimos dos subas reiteradas y ahora por suerte la suba se cortó y tuvimos esta baja, esperemos que el dólar se mantenga", indicó.

Por otra parte Falero indicó que se notaron dos diferencias en la compra de carne tras la llegada del coronavirus al país que implicó que se decretara la emergencia sanitaria. Por un lado, indicó, las ventas "cayeron un 40% porque los repartos se detuvieron" debido a que grandes comerciantes ya no están operando como los comedores en las escuelas, los restaurantes y las rotiserías.



Sin embargo también se notó que en las casas la gente sigue consumiendo e incluso se empezaron a vender productos que antes no se comercializaban tanto como por ejemplo el mondongo, "que se con este calor antes no se vendía, pero ahora como la gente tiene tiempo aprovecha a hacer cazuelas" y las patas de cerdo.