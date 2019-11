La baja en lácteos y la parada técnica de UPM llevan a caída de 10% en las exportaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones de bienes cayeron 10% en octubre respecto a igual mes del año pasado y eso se explicó por una baja en las ventas al exterior de lácteos (-42%), ganado en pie (casi no se exportó en el mes) y celulosa (-24%), aunque en este último caso se debe a la parada de mantenimiento programada por UPM durante parte del mes, según el informe del Instituto Uruguay XXI. Las exportaciones totalizaron US$ 738 millones.

En el acumulado enero-octubre, las ventas al exterior crecieron 1,4% en relación al mismo período de 2018 y totalizan US$ 7.747 millones.

“La carne bovina fue el principal producto exportado tanto del mes como en el acumulado del año con un total de US$ 153 y US$ 1.470 millones respectivamente”, indicó Uruguay XXI.



La celulosa obtuvo el segundo lugar en el ranking de productos exportados tanto del mes con un total de US$ 106 millones (pese a la baja que tuvo), como en el acumulado anual con un monto de US$ 1.321 millones (5% menos que en enero-octubre de 2018).



En el tercer lugar en el acumulado de 10 meses se ubicó la soja, con ventas al exterior por US$ 945 millones, un 84% más que en igual período de 2018. Esto se explica por la mala cosecha del año pasado, producto de la sequía, que lleva a que la base de comparación sea baja.

En cuanto a destinos, China sigue liderando en el período enero-octubre (sin tomar en cuenta las exportaciones que salen de zonas francas) con ventas hacia allí por US$ 1.738,5 millones, el 26,9% del total. Las exportaciones a la segunda mayor economía mundial crecieron 20,4% en el período.



El segundo destino es Brasil a donde fueron exportaciones por US$ 911,7 millones, el 14,1% del total y una reducción de 1,1% respecto a enero-octubre de 2018.



En tercer lugar se ubicó Estados Unidos a donde fueron el 5,9% de las ventas al exterior y cuarto fue Argentina que concentró el 4%, pero con una caída de 26,6% respecto a 2018.