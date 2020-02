La balanza comercial de bienes fue deficitaria en US$ 1.692 millones en 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tomando los datos acumulados del 2019, la economía uruguaya registró exportaciones de bienes por US$ 5.334 millones -en valores constantes, a precios de 2005- e importaciones por un monto de US$ 7.026 millones. Así en el año hubo déficit en la balanza comercial de bienes de US$ 1.692 millones.

Se trató de una reducción del déficit comercial respecto a 2018, cuando el resultado había sido negativo en US$ 2.003 millones.



En diciembre, el saldo comercial dio rojo en US$ 178 millones, según los datos del informe de Intercambio Comercial de Mercancías publicados ayer por el Banco Central (BCU). Los números son en base al valor FOB (cuando el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador) de exportaciones e importaciones.



En el acumulado del año recién finalizado, las ventas al exterior crecieron 5,7% según esta medición, y las compras de uruguayos al mundo bajaron 0,3%.

Según el reporte del BCU en los últimos 12 meses un 31,5% de las importaciones correspondieron a bienes de consumo -9% alimentos y bebidas; 4,1% autos y transporte-, el 13% a bienes de capital -10,2% maquinaria y equipos, con 1,2% correspondiente al sector público y el 9% al privado- y el 55,5% a bienes intermedios -13% petróleo y destilados; 30,1% suministros industriales elaborados-.



China es el destino desde donde llegan más cantidad de importaciones, con el 18,9% del total. Le siguen Brasil con 18,4%; la Unión Europea con 12,6%; Argentina con 12,4% y Estados Unidos con 8,1%.