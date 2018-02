Balanza comercial cerca del equilibrio el año pasado

Uruguay acortó notoriamente en 2017 el déficit de su balanza comercial de bienes en valores corrientes, al cerrar con un negativo de US$ 25,79 millones frente al rojo de US$ 648,82 millones alcanzado el año anterior.

Esta evolución se debió a un crecimiento de 12,7% de las exportaciones —pasaron de US$ 6.996,9 millones a US$ 7.884,7 millones— y a un menor aumento, de 3,5% de las importaciones —sumaron US$ 7.645,7 millones en 2016 y US$ 7.910,5 millones en 2017—.

Según los datos de intercambio comercial del Banco Central (BCU), el déficit de dicho indicador en diciembre alcanzó un negativo de US$ 198,9 millones —había sido US$ 115,3 millones el mismo mes del año anterior— producto de un aumento de 5,6% de las exportaciones y de 16,6% de las importaciones en el último mes de 2017.

Esa fuerte suba de las importaciones en diciembre fue la que determinó el déficit de la balanza comercial en 2017, ya que hasta noviembre la medición mostraba un superávit de US$ 190,4 millones.

Buena parte de las mayores compras al exterior durante el cierre de 2017 se debieron a los rubros Automotores y otros de transporte dentro del consumo privado (fue 42,4% más que en diciembre de 2016) y Equipos de transporte dentro de la inversión de capital hecho por empresas (fue 72,8% más que hace un año atrás).

Esto se explica porque desde el inicio de 2018 subió la tasa consular por decisión del gobierno, con mayor impacto en el sector automotor que pasó de pagar 2% por ese impuesto a 5%, aumento que se trasladó al precio de los vehículos y provocó mayores ventas al finalizar el año pasado.

En tanto, los datos del acumulado del año muestran que crecieron 13,8% las importaciones de bienes de consumo, cayeron 27,9% las de bienes de capital y subieron 10,1% las de bienes intermedios.

Enero.

Ayer se divulgó el dato sobre las exportaciones de bienes en el primer mes de 2018, que crecieron 21% en términos interanuales al sumar US$ 698 millones incluyendo la mercadería salida desde zonas francas, informó la agencia gubernamental Uruguay XXI.

"Las exportaciones de celulosa, carne bovina, madera y ganado en pie fueron las de mayor incidencia positiva en el mes", destaca el informe. El primero de los productos sufrió un aumento del precio de 35% frente a un año atrás, lo que provocó ventas por US$ 140 millones y un crecimiento interanual de 51%.

En el caso de la carne bovina, los valores de colocación permanecieron estables y el incremento de 32% frente a enero de 2017 responde "en su totalidad a los mayores volúmenes exportados" (que sumaron US$ 156 millones), indicó Uruguay XXI. China se posicionó como el principal comprador del producto (38% del total) seguido por la Unión Europea (18%), destacándose el fuerte incremento de las ventas hacia Canadá y Rusia.

Mientras que las exportaciones de madera y subproductos triplicaron los números del primer mes de 2017 debido al fuerte incremento de los volúmenes exportadores, que más que compensó la caída de 27% en los precios. China, Portugal y Estados Unidos fueron los principales compradores.

Al tiempo que las ventas de ganado en pie totalizaron US$ 20 millones con un valor que subió 16% interanual, repartidas entre Turquía (principal comprador con 70% del total) e Irak.

En contrapartida, la mayor incidencia negativa dentro de las exportaciones de enero vino por trigo, productos lácteos y concentrado de bebidas. En el caso de los lácteos, cayeron 24% interanual por menores volúmenes de colocación, ya que los precios subieron 7%, y Argelia (que compró US$ 14 millones de los US$ 40 millones vendidos en el mes) fue el principal destino seguido por Brasil (US$ 11 millones, con una baja interanual de 69%).