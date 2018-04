Banco central argentino mantiene estable tasa de política monetaria

El banco central de Argentina (BCRA) mantuvo sin modificaciones su tasa de política monetaria en un 27,25%con el objetivo de controlar la inflación (IPC), informó la entidad el martes.



La última modificación de la tasa de referencia fue en enero pasado cuando la bajó al ratio actual desde un 28%.



"Las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados por BCRA indican que la inflación núcleo de abril se mantendrá en registros elevados, aunque inferiores a los de marzo", dijo la entidad monetaria en un comunicado.



Agregó que "el BCRA considera que la aceleración de la inflación de los últimos meses es transitoria y que se debe a los fuertes aumentos en precios regulados y a la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero".



El BCRA apunta su política monetaria para alcanzar una meta inflacionaria intermedia de 15% en 2018.



Un sondeo realizado por Reuters reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría aumentado un 2,1% en marzo, afectado principalmente por alzas en alimentos y tarifas de servicios públicos.



La entidad monetaria señaló que la intervención cambiaria realizada en las últimas semanas es un complemento y no un sustituto de su política monetaria.



"El BCRA continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".