Banco Mundial y los datos: ahora niegan manipulación

La polémica que desde el sábado pasado rodea al Banco Mundial (BM), su economista jefe y el desempeño que Chile obtuvo en las últimas mediciones de su ranking de competitividad Doing Business (que habrían tenido el objetivo de perjudicar al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, deslizó este alto funcionario en un primer momento) tuvo ayer un giro inesperado.

El economista jefe del BM, Paul Romer, que en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el sábado había pedido disculpas a Chile por una supuesta manipulación de los datos del país en el ranking de competitividad empresarial y había anunciado una revisión de los mismos (que dio a conocer en su página web el lunes), brindó otra versión de los hechos ayer.

En un posteo titulado "Mis poco claros comentarios acerca del informe Doing Business", Romer buscó matizar lo que había dicho al medio estadounidense. "En una conversación con un periodista, hice comentarios acerca del informe Doing Business que dieron la impresión de que yo sospechaba manipulación política o parcialidad", dijo. "Esto no fue lo que quise decir o pensé que dije", continuó. "No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados por el informe Doing Business o en ningún otro reporte del BM", complementó.

"Lo que quería decir es algo que muchos de nosotros en el BM creemos, que podríamos hacer un mejor trabajo al explicar lo que nuestros números significan", planteó el economista.

Por su parte, el BM emitió ayer un comunicado, en el que afirma que "los datos objetivos no están sujetos a influencias políticas". Añadió, asimismo: "en vista de las preocupaciones expresadas por nuestro Economista Jefe Paul Romer en los medios y nuestro compromiso con la integridad y la transparencia, llevaremos a cabo una revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe Doing Business".

El comunicado del organismo destaca también que trata "a todos los países por igual".

Carta.

Asimismo, el BM dijo en una carta dirigida ayer al ministro de Hacienda chileno, Nicolás Eyzaguirre, que las declaraciones de Romer fueron desafortunadas.

"La opinión del señor Romer no es compartida por la gerencia del Banco Mundial, que tiene plena confianza en la integridad del trabajo de investigación del Banco en general, y de la metodología y los rankings del informe Doing Business, en particular", manifestó la misiva.

"Entendemos que estas declaraciones hayan creado malestar en Chile y haremos todo lo posible para afianzar la confianza de nuestros muchos clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestros trabajos de investigación", dijo la carta.

La misiva está firmada por Kristalina Georgieva, jefe ejecutiva del organismo internacional de crédito.

El presidente electo chileno, Sebastián Piñera, había comentado el pasado domingo que el BM "tiene la obligación" de aclarar la presunta alteración de los datos de su país en el ranking de competitividad empresarial y explicar "cómo se hicieron esos cambios metodológicos, con qué contenido y con qué objetivo, porque las explicaciones, hasta ahora, han sido muy confusas". CON INFORMACIÓN DE EFE Y REUTERS