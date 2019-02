Banco República: un nuevo conflicto entre sindicato y directorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cajeros que trabajan en el Banco República (BROU) tienen un quebranto por productividad, por el que reciben cada mes una partida variable en función del monto y la cantidad de operaciones que procesaron.

Esto desató un nuevo conflicto entre las autoridades y el sindicato, que ya se enfrentaron en 2018 cuando el banco renovó el sistema informático y en 2017 por la reestructura que incluyó la fusión o cierre parcial de sucursales.



“Desde el mes de julio de 2018, a raíz del cambio del sistema informático a Bantotal más de 700 trabajadores han visto afectado su salario. Transacciones que no impactan, diferencias entre los registros de los cajeros y Bantotal, días trabajados que desaparecen del cómputo, así como otros en que el funcionario no puede constatar si se tomó en cuenta la partida día a día producto de su inexistencia en el sistema, son algunas de las situaciones que se han detectado”, expresó ayer la Comisión Representativa del BROU en un comunicado.



La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial del gremio bancario (AEBU), Lorena Lavecchia, explicó al portal Ecos que por los errores en el sistema, el BROU notificó a los trabajadores que pagó más de lo que correspondía por el quebranto y amenazó con descontarle hasta $ 6.000 a algunos empleados. Manifestó que el banco nunca probó el monto de esos errores ni justificó el posible descuento, que no se ha concretado por gestión del sindicato.



En el comunicado, el gremio destacó que realizó propuestas “que habrían resuelto la situación”, pero sostienen que “la tozudez del directorio” del BROU no lo permitió. La solución planteada era pagar el quebranto por el máximo de la partida.



Los trabajadores exigen “la regularización inmediata” del pago de los quebrantos por productividad y anticipan que “de no presentarnos una salida que garantice” eso, tomarán “las medidas gremiales que entiendan necesario”.



Hoy habrá una reunión entre el sindicato y las autoridades del BROU. De no llegarse a una solución, Lavecchia indicó que se podrían cortar las horas extras y de atención en los cajeros automáticos.



Ante la consulta de El País, desde el BROU respondieron que “los pagos de quebrantos se están realizando de acuerdo al mecanismo previsto en la normativa presupuestal vigente y desde la puesta en producción del nuevo sistema todos los meses se han realizados pagos por quebrantos”.



También expresaron que “ante diferencias en los pagos que han señalado algunos funcionarios se implementaron pagos a cuenta (por encima de los montos estimados) y actualmente se está trabajando para realizar los ajustes correspondientes”.