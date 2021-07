¿Cuál es el pronóstico para el dólar, la economía uruguaya y el déficit este año y el próximo?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La economía regional “debería recuperar algunas de las pérdidas del año pasado en 2021, gracias a la eliminación gradual de las restricciones y la recuperación de la demanda mundial. Sin embargo, el ritmo de recuperación se verá limitado por la todavía preocupante situación de la pandemia (de COVID-19). Además, las tensiones sociales y políticas, la lentitud de los cronogramas de vacunación, los considerables déficits fiscales y los mercados laborales en crisis nublan las perspectivas”. Ese es el contexto que plantea la consultora FocusEconomics para América Latina.

En julio, la estimación promedio para la región es de un crecimiento de la actividad en 2021 de 5,6% (0,4 puntos más respecto a junio) según el informe que acompaña el sondeo que se realiza a bancos y consultoras. Para 2022 la expansión prevista en la región es de 2,9%.

En el caso de Uruguay, los economistas y bancos volvieron a bajar sus estimaciones (por segundo mes consecutivo, tras mantenerlas en mayo y previamente bajarlas durante seis meses consecutivos) del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021, según la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de julio (a la que accedió El País).

“La economía se contrajo a un ritmo ligeramente más suave en el primer trimestre en comparación con el cuarto trimestre de 2020, gracias a un mayor crecimiento de la inversión fija y un sólido repunte del gasto público. Además, tanto el consumo privado como las importaciones disminuyeron a tasas más moderadas en el primer trimestre, lo que apunta a un fortalecimiento de la demanda interna. El gasto de los hogares probablemente se vio respaldado por una tasa de desempleo más baja, aunque un crecimiento salarial más lento moderó la mejora general”, señaló la consultora sobre Uruguay.

“Las condiciones económicas aparentemente continuaron mejorando en el segundo trimestre. El crecimiento de la producción industrial se aceleró en abril y el crecimiento de las exportaciones e importaciones de bienes repuntó notablemente en abril-mayo, aunque las lecturas estuvieron respaldadas por un efecto de base bajo. Además, la tasa de desempleo promedio fue más baja en el mismo período que en el primer trimestre. Adicionalmente, los nuevos casos de COVID-19 han tenido una tendencia a la baja desde principios de junio, lo que permitió a las autoridades levantar algunas restricciones y presagia una buena actividad para el futuro”, agregó.

Según FocusEconomics, “se prevé que el PIB vuelva a crecer este año, al fortalecerse la demanda interna y externa a medida que se implementan las vacunas a nivel mundial y se eliminan gradualmente las restricciones. Dicho esto, las débiles finanzas públicas representan un riesgo a la baja clave, mientras que la incertidumbre persistente sobre la evolución de la pandemia nubla aún más las perspectivas”.



Los bancos y consultoras (son 21 los que responden este mes) redujeron sus proyecciones y estimaron en consenso que el PIB en Uruguay para 2021 crecerá 2,7% (en junio proyectaban 2,9%, en mayo y abril preveían 3%, en marzo veían un alza de 3,2%, en febrero estimaban un aumento de 3,3% y en enero de 3,5%). Las respuestas varían entre 1,7% (Instituto de Economía y Oikos) y 3,8% (Frontier View y Oxford Economics). La estimación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de un alza de 3,5% en 2021.



El pronóstico de crecimiento de 2,7% de los analistas ubica a la uruguaya como la economía que menos crecería en 2021 en la región. Venezuela (que no está incluida en el promedio regional) será el único cuyo PIB caerá: -4%.

Para 2022, los economistas y bancos estiman en consenso que la economía uruguaya crecería 3,2% (0,1 punto porcentual más que en junio, 0,2 puntos porcentuales más que en mayo y 0,3 puntos más que en abril) con respuestas entre 2,4% (Equipos Consultores) y 4,5% (HSBC). El MEF prevé una expansión de 2,5%.

Déficit fiscal.

Los analistas prevén que el déficit fiscal en Uruguay mejore en 2021 y 2022 (respecto a 2020) tras el mayor impacto del coronavirus que generó menor recaudación de impuestos, aportes, tasas y mayor gasto en salud y medidas paliativas por la crisis económica. Sin embargo, en junio ven un mayor agujero fiscal que el que estimaban meses atrás. En 2020, el déficit sin el efecto “cincuentones” fue de 5,8% del PIB (cuando la estimación del gobierno era de 6,5% del PIB). El efecto “cincuentones” genera que aquellos que tienen en torno a esa edad y se salen del régimen de AFAP (una ley los habilitó) vuelquen lo acumulado en esas administradoras a un fideicomiso que administra el Banco de Previsión Social. Si bien eso es un ingreso para las arcas del Estado, en el largo plazo más que se revertirá, al ser mayor el gasto en pagar esas jubilaciones.

Para 2021 el consenso de los consultados (respondieron 12) estimó que el rojo de las cuentas públicas (sin el efecto “cincuentones”) será de 4,9% del Producto, cuando hace un mes estimaban 5%, hace dos meses 4,8% y en abril 4,3%. El mínimo previsto es de 3,8% (Euromonitor International) y el máximo es de 7,4% del PIB (Moody’s Analytics). El MEF prevé un déficit de 4,9% del PIB en 2021 (en el Presupuesto proyectaba 3,5%).



Para 2022, en tanto, bancos, consultoras y AFAP proyectan un déficit fiscal de 4% del Producto -misma estimación que en junio y en mayo preveían 3,9% del PIB-, con respuestas entre 3,2% (BBVA Argentina) y 5,6% del PIB (Moody’s Analytics). El MEF estima que reducirá el déficit fiscal al 3,1% del PIB.

En julio los 15 encuestados por LatinFocus (seis no respondieron) estimaron en consenso que la suba de precios en 2021 será de 7,2% (mismo guarismo por cuarto mes seguido). Las respuestas van entre 6,8% (Instituto de Economía y República AFAP) y 7,5% (BBVA y Citigroup). La estimación del gobierno es de 6,9%. Hay seis de 15 analistas que esperan que se cumpla la meta oficial de entre 3% y 7% (cerca o en el máximo de la misma). Para 2022 los analistas proyectaron en consenso una inflación de 6,7% (por cuarto mes consecutivo).

Estiman que subirá el dólar

Para el cierre de 2021, los encuestados por LatinFocus prevén en consenso que la moneda estadounidense cotice a $ 44,80 (estimaban $ 44,70 en junio, $ 44,90 en mayo y $ 44,80 en abril). Las respuestas van de $ 43 (HSBC) a $ 46,70 (The Economist Intelligence Unit).



La estimación de consenso, supone una suba del dólar de 2,3% desde ayer (cotizó a $ 43,786 en promedio) hasta fin de año.



Para fin de 2022, las consultoras, bancos y AFAP ven al dólar en $ 46,80 (en junio pronosticaban $ 47 y en mayo y abril $ 47,10). El mínimo esperado es de $ 43 (HSBC) y el máximo es de $ 49,50 (The Economist Intelligence Unit).



Ayer, el dólar interbancario subió 0,1% y se negoció en promedio a $ 43,786. La moneda estadounidense cotizó entre $ 43,77 y $ 43,80 para finalizar en $ 43,78. El valor de cierre quedó casi estable (suba de 0,02%) respecto al viernes. En lo que va de julio la divisa estadounidense lleva un alza de 0,48% y en el año aumenta 3,42%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 36 operaciones por US$ 12,5 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró a $ 42,60 a la compra y $ 45 a la venta, máximos en el mes.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría el dólar subió 0,31% ayer y cerró en 5,1863 reales. En el mes el dólar en Brasil se incrementa 3,68%, pero en el año cae 0,2%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,12% y finalizó en 96,54 pesos argentinos. En lo que va de julio el alza es de 0,86% y en el año aumenta 14,72%.