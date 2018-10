Los bancos pasan parte de la deuda que mantiene Motociclo a pérdida

"Los seis bancos con los que la empresa Motociclo mantiene deudas, pasaron a pérdida parte de esos créditos, según información de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU) procesada por El País,

A fin de agosto, Motociclo tenía con los bancos Bandes, BBVA, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank créditos en pesos por el equivalente a US$ 21,04 millones y créditos en dólares por US$ 13,39 millones, para un total equivalente de US$ 34,43 millones.

De ese monto, los bancos asumieron como pérdidas por constitución de previsiones el equivalente a US$ 9,38 millones por la deuda en pesos y US$ 6,78 millones por la deuda en dólares, para un total de US$ 16,16 millones (46,9% del total de préstamos).

Las previsiones son para cubrir "pérdidas esperadas" por incobrabilidad. Eso no quiere decir que el banco pierda todo lo previsionado, ya que luego puede gestionar el cobro del crédito.

Motociclo está en concurso de acreedores por la dificultad de hacer frente a sus deudas y solicitó la liquidación de sus bienes. La Justicia designó a un síndico que asumió la dirección de la compañía y que resolvió cerrar 13 de los 23 locales y enviar a 170 trabajadores (de un total de 261) al seguro de desempleo.

De acuerdo a los datos procesados, con el Bandes, la empresa mantiene una deuda en pesos y dólares por US$ 96.149 y el banco previsionó US$ 47.466.

Al BBVA, Motociclo le debe US$ 9,59 millones (en pesos y dólares) y el banco previsionó US$ 3,52 millones.

Con el HSBC, la empresa mantiene créditos en pesos y dólares por US$ 2,87 millones y pasó a pérdida 1 millón.

Al Itaú, la firma le debe (en pesos y dólares) US$ 6,64 millones y el banco previsionó US$ 4,10 millones.

Con el Santander, la deuda que mantiene Motociclo (también en pesos y dólares) asciende a US$ 7,08 millones y la institución pasó a pérdida US$ 4,65 millones.

Finalmente, al Scotiabank, la firma le adeuda US$ 8,15 millones (en moneda local y extranjera), de los que el banco previsionó US$ 2,84 millones.

De los seis bancos, cinco califican a Motociclo como deudor categoría 4, de "deudores con capacidad de pago muy comprometida" y "comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos tres años", según la definición del BCU.

A su vez, el Itaú lo tenía como categoría 5 de "deudores irrecuperables", es decir "casos de clara evidencia de incobrabilidad", de acuerdo al BCU.

El síndico de Motociclo tiene casi tres meses para valuar los activos de la empresa y sugerirle al juez del caso la mejor forma de venta.