El barco "Ansina", taller de dos artistas uruguayos y una historia de ANP

Si señor, en agosto de 1949 se inauguró el nuevo edificio de la Administración Nacional de Puertos en cuyo acto participamos, hace de esto 70 años. Estábamos convencidos que había sido un 25 de agosto pero un reciente comunicado de la ANP nos informaba que su inauguración fue el martes 16 de agosto, un acontecimiento que está muy distante de nuestros días y por consiguiente algunos detalles se han desvanecido de nuestros recuerdos.

Éramos nuevos en esta actividad periodística y únicos y poco contacto teníamos con la ANP considerando que mayormente la actividad era fluvial y privada y por otra parte ya estaban llegando luego de la guerra los grandes barcos oceánicos y nuestros contactos eran las agencias maritimas; excepto la Moore McCormack Lines que tenía su propia empresa en Montevideo.



Fuimos un par de veces a su anterior edificio en 25 de Agosto y Bartolome Mitre y luego a unas oficinas que estaban en Piedras y Juan Carlos Gómez donde un contador Lagamma nos atendía. Más tarde entrevistamos al capitan del “Tacoma” C/N Mariano Perona pero el gran contacto lo hicimos luego con el capitán Luis Alberto Martínez, del “Tacoma” que con los años se convirtió en el Comodoro de la Flota.



Era un señor formidable por su don de gente y educación y muy entretenido en sus relatos de viaje con el que por años mantuvimos una estrecha amistad. Un día, estando a bordo, en su cámara de recibo luego de un viaje a Europa nos presentó a un señor en medio de numerosas personas que era el Presidente de la ANP Dr. Jaime Bayley (1948/52) un prestigioso especialista en Derecho Civil con el que nunca más mantuvimos contacto. Sí lo tuvimos y mucho con quien lo sustituyó que fue el Ing. Italo Pastore.



Volviendo a la inauguración del edificio lo recordamos totalmente embanderado y también lo estaban los barcos surtos en la dársena fluvial y en la parte sur de ese muelle a pocos metros del propio edificio, estaba amarrado el flamente barco taller flotante “Ansina”. Desde otro barco detrás del Ansina se sacó la foto que publicamos. Mas aún como el “Ansina” quitaba imagen al edificio se pidió correrlo hacia el muelle que da sobre el costado de la Aduana, foto que publicamos hoy.



El edificio estaba en la Rambla Franklin D. Roosevelt N° 60, esa era su dirección oficial. Con el tiempo tuvimos un anplio contacto con las autoridades de la ANP y personal superior, aún recordamos a Horacio Baqué y Norberto Sanguinetti que producían un Boletín Portuario en aquellos primeros años. También recordamos a un señor Acquarone, Jefe de Remolques que siempre ofrecía llevarnos en sus embarcaciones para tomar fotos de nuestro interés en el antepuerto o en las dársenas.



En la gerencia de Navegación o Transporte estaba un señor Ricardo Quartino al que se le uniría un tal Homero Arrieta; después vendría un gerente de Transporte llamado Dante Castiglioni que atendía la flota de ultramar integrada por el “Tacoma”, “Alte. Rodríguez Luis”, “Punta del Este”, “Carrasco”, “Villa de Soriano”. Todos con máquinas, capacidades de bodega, velocidades y cantidad de tripulantes diferentes.



Todos eran barcos viejos y la mayoria de ellos barcos siniestrados en nuestras costas, abandonados por los armadores y salvados por la ANP (Castagnola). Pero esta no es la historia de hoy porque nuestro foco es el “Ansina” que con el tiempo quedó obsoleto. Entonces se transformó en una especie de Museo y taller de Artes Plásticas de dos conocidos artistas uruguayos. Suponemos que ante el fracaso como barco taller el directorio del puerto en apoyo a dos brillantes artistas uruguayos que eran además funcionarios del organismo coincidieron en darles la dirección o ponerlos al frente del Museo-Taller flotante, al tiempo que realizaban trabajos artísticos para la ANP. Ellos eran Miguel Angel Zelayeta, pintor y Eloy

Boschi, orfebre.



Eso fue por los años 1960 y principios de los ‘70 y el barco “Ansina” estaba amarrado de popa a tierra en uno de los muelles pasando el Club Nacional de Regatas, continuación de la calle Río Branco. El pintor Zelayeta ejecutó muchas pinturas, frescos y murales en todo el edificio de la ANP que en su momento merecieron elogios de la crítica especializada. En cuanto a la obra de Eloy Boschi, hecho que no quedó bien claro en nuestra nota anterior, lo aclaramos hoy: fueron sus trabajos de orfebrería verdaderamente espectaculares realizados en las puertas de acceso a Presidencia y Sala de Sesiones de Directorio en el segundo piso de la ANP.



Cada vez que íbamos a presidencia disfrutábamos esos repujados en cobre y bronce implantados en aquellas enormes puertas y siempre nos sorprendía su técnica que al parecer solo manejada por Boschi o era de su creación. Representan 4 etapas de nuestra evolucion histórica.



Vamos a otros temas. Un día de 1978, si mal no recordamos, un fuerte temporal inundó su bodega de agua y si no se hundió más fue porque allí no había profundidad, quedó apoyado en el barro. De hecho, habían terminado los días del Ansina y del taller de Artes Plásticas, pero 29 años antes había estado con nosotros en sus mejores galas, en la inaguración del edificio.