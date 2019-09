Barcos y puertos siempre avanzando en tecnología

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siempre tenemos el gusto y la voluntad de escribir de los puertos y los barcos y a pesar de los años transcurridos no sentimos fatiga por el tema. Por el contrario, los formidables cambios en avance producidos en ambos temas no han hecho otra cosa que entusiasmarnos y levantar nuestro interés y preocupación por tanto fluir tecnológico año tras año; en lo más mínimo hemos tenido espacio para aburrirnos. Motores ecológicos, los nuevos motores propulsores que actúan como timón “pods” son verdaderamente revolucionarios, comunicaciones de precisión que pueden poner un barco en el medio del océano en el mismo lugar a no más de 30 centímetros de diferencia todas las veces que quiera hacerlo (Posición Satelital), pinturas anti, automatismos que ponen la seguridad del barco a cubierto de los errores humanos, soldadura de calidad avanzada, aleaciones metálicas, salvavidas a prueba de hipotermia y hay mucho más. En los cruceros se acabaron los incendios en las cocinas por emanaciones de elementos grasosos al salir por las chimeneas, en los petroleros abundan metro a metro los sistemas de seguridad, nos les cuento la batería de inventos de uúltima generación que pone a cubierto de accidentes los barcos portacontenedores de 22 mil teus y 450 metros de eslora. En lo barcos, y en los puertos todo es ciencia y tecnología de última generación. En un puerto de Holanda ya funcionan remolcadores para servicios entre puerto que se manejan desde una oficina. Como dijimos, ciencia y tecnología fueron de tierra a los barcos pero estén seguros que desde los barcos fueron devueltos a tierra revalorizados con más innovación incorporada con prestaciones que han influido en nuestra vida cotidiana. Y repetimos: los puertos no son un capítulo aparte, sino un engranaje de aquel para funcionar juntos con iguales niveles tecnológicos más capacidad, preparación y habilidad en la gestión comercial.

Tsakos

Hoy publicamos una hermosa foto aérea del dique Tsakos en su nuevo anclaje y a su costado vemos también los pesqueros en el fondeadero provisorio que le adjudicaron mientras se construye la Terminal Pesquera en Capurro. Es, sin duda, una hermosa imagen que muestra un atrayente y conocido escenario, marítimo y terrestre, vemos nuestras calles céntricas claramente.

Dragas

El primer barco atendido en sus gradas fue la draga china de Shanghai.

Dredging Company, “Xin Hai Hug 9”. De 130 metros de eslora y 26 metros de manga, sin duda una draga muy grande. Su capacidad de cantara es enorme, 10.000m3 o sea mas o menos 10 mil toneladas de lodo dragado. Esta draga esta trabajando para países vecinos.

En la segunda varada, subieron al dique flotante cuatro pesqueros chinos y el enorme gánguil autopropulsado Hang Bo 2003 de casi 73 metros de eslora y 17 de manga. Su capacidad de carga de lodo es de 2 mil toneladas.

El casco de esta nave se puede abrir por completo en dos mitades para verter el material que depositan las dragas. Los chinos están dejando mucho dinero en las reparaciones de sus barcos y subida a dique, servicios que, sin duda, deben ser caros como todo en Uruguay, pero esta gente debe ver como fortaleza el cumplimiento de Tsakos en la fecha de terminación de los trabajos que eso también en un plus a favor de Tsakos o sea a favor de los servicios del Puerto de Montevideo.