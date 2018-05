Barril llegó a máximo en tres años y medio

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) en EE.UU. subió US$ 1,29 a US$ 69,72 el barril, luego de que tocó un máximo de sesión de US$ 69,97, su mayor nivel desde noviembre de 2014. El crudo Brent avanzó 1,25 centavos a US$ 74,87 el barril. El referencial global terminó la semana con un alza de un 0,3%.