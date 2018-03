Bayer con obstáculos en EE.UU. para su fusión con Monsanto

El plan de Bayer AG para obtener la aprobación del regulador antimonopolio para la compra del abastecedor de semillas estadounidense Monsanto Co no ha satisfecho a funcionarios del país, a los que les preocupa que la fusión por US$ 62.500 millones pueda afectar a la competencia, informó Bloomberg ayer.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere que Bayer desinvierta más activos para satisfacer sus condiciones y no cree que la propuesta actual de la química alemana sea suficiente, reportó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto.

La portavoz de Monsanto, Sara Miller, declinó a formular comentarios. Un portavoz de Bayer afirmó que la empresa no comentaría sobre rumores, pero agregó que continúa en conversaciones con los reguladores para ayudar a concretar el negocio en el segundo trimestre.

Bayer había prometido vender ciertos activos en semillas y herbicidas por 5.900 millones de euros (US$ 7.260 millones) a BASF para abordar preocupaciones de los reguladores de la Unión Europea, y en forma separada ofreció vender su negocio de semillas de hortalizas a BASF. La firma alemana logrará la aprobación de las autoridades antimonopolio de la Unión Europea con algunas condiciones habían dicho a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

La empresa logró la aprobación de reguladores brasileños para la fusión. Bayer también cuenta con la aprobación condicional del ministerio de Comercio chino.

La operación, uno de los grandes acuerdos del sector agroindustrial que se han firmado en los últimos años, crearía una empresa que tendrá más de una cuarta parte del mercado de semillas y plaguicidas a nivel global.

Cambios en los patrones climáticos, una fuerte competencia en las exportaciones de granos y una economía mundial estancada han estimulado la consolidación entre los principales actores del mercado, desencadenado protestas de grupos de agricultores preocupados por su poder de mercado.

El acuerdo entre Bayer y Monsanto ha suscitado críticas de ambientalistas y de algunos grupos de agricultores preocupados por el poder de mercado que tendrá la nueva mega compañía.