El BCU advierte por una empresa que se presenta como banco y no está autorizada

Una comunicación divulgada ayer por el Banco Central (BCU) y firmada por el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, advierte que la oferta de créditos que realiza la empresa Cooperativa Bancaria de Uruguay -que se presenta como Coopban Uruguay- no tiene autorización del regulador.

“Se pone en conocimiento del público que a través del sitio web coopbanuy.com, la empresa bajo el nombre Coopban Uruguay y Cooperativa Bancaria de Uruguay, ofrece créditos en efectivo a personas físicas y jurídicas la cual no se encuentra registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no cuenta con autorización para realizar operaciones como banco”, expresa la comunicación del BCU. Agrega que la empresa en cuestión no está autorizada “a utilizar la denominación ‘bancaria’ en su nombre de fantasía”.



En el sitio web mencionado, se explica que Coopban “surge con el fin de aportar soluciones financieras de dinero en efectivo, otorgando líneas de crédito personales a residentes en Uruguay, y busca otorgar préstamos cómodos mediante condiciones y cuotas convenientes que permitan el acceso a bienes o servicios sin someterse a penurias, angustias, burocracia ni demoras excesivas”.

También se detalla que para acceder a un préstamo, la persona deberá presentar su cédula, constancia de domicilio, comprobante de ingresos, sumado a una antigüedad laboral de al menos seis meses e ingresos líquidos no inferiores a $ 10.000.



En el caso de las empresas, aparte de los datos identificatorios, se solicita el volumen de ingresos mensuales detallado de los últimos 12 meses y la última declaración jurada ante la Dirección General Impositiva (DGI).



Dentro de los “beneficios” de optar por Coopban, se menciona que el cliente recibe el préstamo en efectivo y puede abonar las cuotas en una red de cobranza, “siendo el monto total sólo el importe de la cuota sin otros agregados ni adicionales sorpresivos”. Además, el usuario elige la fecha de vencimiento de la cuota y tiene 10 días de gracia “sin recargo por mora”.



La firma dice que brinda “apoyo y asesoría financiera” en “gastos, ingresos, deudas impagas y economía personal, asesoramiento contable y fiscal para empresas y personas”.