BCU descarta, por ahora, uso de medidas monetarias para impulsar economía

Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), descartó por el momento el uso de política monetaria expansiva como otros bancos centrales, porque entiende que en este momento no existe ese problema.

"Son cosas que no se pueden comparar, las situaciones han sido absolutamente distintas y cada momento tiene su momento. Las intervenciones que se hicieron son las que este Banco Central entendió necesarias en estos días", explicó Labat.

Sobre la posibilidad de aplicar una política más expansiva y usar reservas, señaló: "Una de las líneas de acción que tiene este Banco Central en este momento es el cuidado de la liquidez del sistema. Hoy el sistema tiene niveles muy buenos de liquidez, con lo cual en este momento no entendemos necesario la toma de ninguna medida en ese sentido. No obstante, miramos la liquidez en forma permanente y queremos una política monetaria que justamente brinde la liquidez que el sistema vaya necesitando si esta situación del coronavirus se sostiene unas semanas más. Sobre el uso de las reservas no hay nada concreto".



Consultado sobre el objetivo de inflación, contestó: "La idea es llegar a estándares internacionales, a niveles de tasas de inflación internacionales. Las condiciones no están dadas para hacer ningún tipo de anuncios en ese sentido. No vamos a pensar en objetivos de inflación más bajos en esta coyuntura. La coyuntura de hoy, con el coronavirus como está y las incertidumbres que el virus nos da y la incertidumbre de todos los mercados mundiales. No tendría sentido. Nuestra intención es que cuando haya condiciones que entendamos normales ir hacia un camino más ambicioso en lo que tiene que ver con el control de inflación. Esto no quiere decir que aún en aguas turbulentas, vamos a usar todas las herramientas que tenemos a disposición para el control de la inflación".

¿Qué esperar del dólar?

Por otra parte, Labat se refirió a la situación del dólar: "El Banco Central no tiene ningún objetivo de tipo de cambio, no hay ningún valor de tipo de cambio como objetivo. Uruguay tiene un régimen de libre flotación donde la oferta y la demanda por moneda extranjera es la que termina operando y eso es lo que lleva a los actuales valores del dólar. Este Banco Central lo que ha hecho son intervenciones en el entendido de que en algunos momentos de estos días la volatilidad era tal que ameritaba la intervención, pero no tenemos ningún objetivo"



Por último, Labat fue consultado sobre las medidas anunciadas ayer por el gobierno acerca de que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros autorizó a los bancos, empresas de servicios financieros y empresas administradoras de crédito de mayores activos (financieras) a extender los plazos de vencimiento de los créditos al sector no financiero (familias y empresas) en acuerdo con sus clientes por hasta 180 días.



"En lo que tiene que ver con la renegociación de créditos, ayer la Superintendencia de Servicios Financieros hizo el anuncio que ustedes vieron públicamente. También se han hechos algunos anuncios y medidas que tienen que ver con la operativa de las sucursales. Seguimos estudiando medidas y en la medida que las circunstancias lo ameriten, iremos tomando las medidas del caso. Hoy las que entendemos necesarias son las que se determinaron hasta hoy", expresó.



"Nosotros estamos leyendo este fenómeno como un fenómeno muy fuerte, pero transitorio. En ese sentido como hay agentes económicos, empresas y personas que tienen restricciones financieras, lo que estamos haciendo es permitiendo renegociación y aplazamiento de cuotas, aplazamiento de ciertos pagos, sin castigar esa morosidad y siempre en el entendido de que son situaciones transitorias", añadió.



Respecto al clearing, dijo que "es una actividad operativa que justamente una de las cosas que se ha basado el plan de contingencia que tiene el Banco Central es que todas las cuestiones operativas funcionen lo más normal posible".