¿Cómo se beneficiará Adidas vistiendo a Boca, River y la selección?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo lunes 29 de julio, el club Boca Juniors debe hacer oficial su nueva relación comercial con la marca alemana Adidas para que les dote de indumentaria a partir del 2020, según informó La Nación.



De este modo, desde el próximo año, la marca alemana de ropa deportiva estará vistiendo, en paralelo, a los dos equipos más populares de la Argentina (Boca Juniors y River Plate) y a su selección nacional.



En dicho país, de los poco más de 44 millones de personas, 16,5 millones son hinchas 'xeneizes', mientras que 12,9 millones siguen al 'Millonario'.



De acuerdo con el diario La Nación, el contrato entre el club de azul y amarillo será por un período de 10 años (hasta el 2029) y un desembolso neto de US$ 10 millones anuales. La confirmación, como se ha mencionado anteriormente, recién se conocerá la próxima semana.



Al frente de la calle, River Plate percibe US$ 10 millones anuales de la empresa alemana. Sin embargo, dicho vínculo tiene como fecha de renovación el 2021, con lo que se mejorarían las condiciones de dicho contrato y se seguiría alargando la relación que ya supera las tres décadas.



En tanto, respecto a la selección argentina, se tiene el registro de que la marca los vistió en el Mundial de 1978, en el que salieron campeones. Posteriormente, volvieron a vincularse para la edición de Italia 1990 (donde fueron subcampeones). Desde ese año, mantienen una relación comercial, aunque se desconocen los detalles económicos.



También es importante mencionar la relación entre Lionel Messi, el máximo referente argentino en el fútbol en la actualidad con la marca alemana, con lo que el lovemark toma mayor tamaño.



Lionel Messi es auspiciado por Adidas. Foto: EFE

Julio Medina, CEO de la agencia de marketing deportivo INYOGO, mencionó a este Diario que -en caso de hacerse oficial el anuncio- se tratará de un golpazo en el mercado del patrocinio deportivo, teniendo en cuenta que las marcas tienden a trabajar con rivales clásicos en cada país.



En esta línea, aparecen como ejemplos: Real Madrid (Adidas) con Barcelona FC (Nike) en España, Manchester United (Adidas) con Manchester City (Puma) en Manchester y AC Milán (Puma) con Inter de Milán (Nike) en la capital italiana.



Para Medina, que Adidas decida apostar por los de azul y amarillo habla de una evaluación previa no solo a nivel nacional, sino a gran escala, a nivel mundial.



"Boca Juniors es un club de categoría mundial. Trabaja a la par de las marcas fuertes, haciendo contenido propio en sus redes y otras plataformas, como es el caso del documental Boca Juniors Confidencial de Netflix. También tiene el Museo de La Bombonera. Todo esto les permite llegar a más personas", refirió a El Comercio.



El experto menciona que si bien el monto de inversión del que se habla (US$ 10 millones anuales) puede parecer una gran inversión, en Adidas no se fían solo del mercado argentino, sino el mundial. "Boca cuenta con otros patrocinadores que no sólo atacan el mercado local. Es un proyecto que llega a todo el mundo y Adidas debe haber evaluado eso".



Medina precisa que la tarea, a partir del anuncio oficial, estará en encontrar la forma de lograr la máxima rentabilidad, ya que el público lo tiene.



Luego de que se haga oficial el vínculo en mención, Adidas caminará al lado de Boca Juniors, River Plate, la selección argentina y Lionel Messi, el mejor jugador en la actualidad de dicho país. ¿Pero con qué se queda Nike?



El CEO de INYOGO refiere que con el presupuesto liberado (por no haber fichado con Boca), Nike podría virar la mirada a los jugadores de la selección nacional.



"Hay que tener en cuenta que la selección argentina está en una época de recambio generacional, con lo que hay nuevos jugadores disponibles. También hay cuatro clubes argentinos que son referentes en el continente y el fútbol femenino, que está en constante crecimiento", apunta.



Otra opción también sería respaldarse en deportes representativos, como el hockey o rugby. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al ser "nichos más pequeños", el público es más reducido. Asimismo, intentar vestir a River, que está con el contrato próximo a vencer (2021), también es una alternativa.



En base a El Comercio / GDA