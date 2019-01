Beneficios tributarios a proyectos de robótica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así se estableció en la ley 19.592 aprobada recientemente, que complementó un anterior decreto dictado por el Poder Ejecutivo con los detalles de las exoneraciones previstas.

"La industria nacional de la electrónica y la robótica encuadra en la estrategia de promoción de actividades productivas nacionales con alto valor agregado en conocimiento, tratándose además de un sector transversal con gran potencial de incidencia en la productividad de otras actividades económicas", explicaba el decreto de octubre del año pasado.

Agregaba que aplicarán al nuevo régimen las actividades productivas "que se ocupan del diseño, construcción y/o montaje de sistemas de sensado, control automático, instrumentación, procesamiento de señales analógicas o digitales, telecomunicaciones y combinaciones de los anteriores".

Según detalló una nota publicada en la web de Presidencia, se exonerará el pago de tasas y tributos en las importaciones de insumos destinados al proceso de fabricación de prototipos o de pequeñas series de producción, para las operaciones menores a US$ 2.000; mientras que las operaciones menores a US$ 500 no requerirán participación de un despachante de aduana.

Habrá topes anuales para los beneficios: el conjunto de operaciones al amparo del régimen no podrán superar los US$ 10.000 para las empresas y US$ 30.000 para las instituciones de educación terciaria.

Los interesados deben postularse ante la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que evaluará si cumplen las condiciones y creará un registro con quienes se integren al régimen. En la Dirección de Energía se realiza hoy de mañana un taller para explicar los beneficios.

La nota de Presidencia señala que con esta iniciativa se busca apoyar el desarrollo de un sector conformado en su mayoría por micro y pequeñas empresas, que es intensivo en trabajo altamente calificado y con un marcado perfil exportador, pero que debe importar casi el 100% de los insumos.