Bergara salió al cruce de Arbeleche: decir que se está "al borde" de perder el grado inversor es "extremadamente irresponsable"

“Uruguay no está ni cerca de perder el grado inversor y (por lo tanto) hacer ruido respecto a que estamos al borde de perder el grado inversor nos parece extremadamente irresponsable e injusto", cuestionó Bergara ayer en una exposición que hizo hoy en la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma).



​El presidente del BCU no dijo explícitamente a quién se refería. Pero, por las palabras que utilizó, es claro: la exdirectora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y actual asesora de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche.



El pasado jueves, en una entrevista con el semanario Búsqueda, Arbeleche dijo que "Uruguay está en el borde del parámetro de la escala 'BBB'. Eso quiere decir que si no hay una mejora fiscal, se queda afuera de esa categoría" y por tanto "puede ser parte de la herencia" perder el grado inversor "y si no se da ahora, es una amenaza".



Bergara señaló hoy que le "parece muy irresponsable que en esta discusión acerca de corregir el déficit, donde no estamos parados al borde del precipicio ni mucho menos, donde aprovechamos fortalezas de la economía para manejarlo, se alienten temas que son muy caros para la sociedad uruguaya”.



"Uruguay no está ni cerca de perder el grado inversor y (por lo tanto) hacer ruido respecto a que estamos al borde de perder el grado inversor nos parece extremadamente irresponsable e injusto. Y lo peor de todo es que se desconsidera lo que esto implica", criticó Bergara.



"Es un tema demasiado importante como para jugar por cuestiones de política menor”, añadió.



Para tres calificadoras de riesgo —Rating & Investment Information (R&I), Standard & Poors (S&P) y Moodys— Uruguay está un escalón por encima de la nota mínima para tener el grado inversor, es decir su nota es BBB o Baa2 según la escala.



Otras dos agencias —Fitch y DBRS— lo califican con la nota mínima dentro del grado inversor (BBB-).



Según Bergara, "aunque la gente de a pie no sepa cómo le afecta, nosotros sí sabemos que afecta y mucho, porque significa si a uno le van a prestar o no, en qué condiciones y, por lo tanto, si tiene la posibilidad de sostener procesos en el terreno productivo y social".



Lo que dijo Arbeleche en Búsqueda "Si no se da ahora, es una amenaza" "Uruguay está en el borde del parámetro de la escala “BBB”. Eso quiere decir que si no hay una mejora fiscal, se queda afuera de esa categoría. Dicho de manera sencilla: es el peor de la clase en materia fiscal" por lo que perder el grado inversor, puede ser parte de la herencia. Y si no se da ahora, es una amenaza. Hoy la nota está apoyada en una institucionalidad muy fuerte, elemento muy positivo que Uruguay tuvo toda la vida. La parte fiscal no está siendo sólida.