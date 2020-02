Bezos vendió acciones de Amazon por US$ 4.100 millones en una semana: ¿dónde lo invertirá?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Amazon, Jeff Bezos, considerado el hombre más rico del mundo, vendió la semana pasada acciones del gigante del comercio electrónico por la cuantiosa suma de US$ 4.100 millones, de acuerdo a los registros del regulador bursátil de Estados Unidos.

Bezos ha estado vendiendo títulos en los últimos años como parte de un plan preestablecido para financiar otros emprendimientos, pero en esta ocasión ha obtenido más que nunca, coincidiendo con la cotización por encima de los US$ 2.000 que Amazon logró el último día de enero.



El alto ejecutivo anunció en 2017 que sacaría unos US$ 1.000 millones anuales de su cartera de acciones para destinarlos a su firma de viajes espaciales Blue Origin; pero solo en agosto del año pasado se embolsó 2.800 millones, su mayor beneficio por la venta de títulos de Amazon.



Blue Origin fue fundada por Bezos en el año 2000, dos años antes de que Elon Musk creara SpaceX, que se convirtió en su competencia por la obtención de contratos para la realización de misiones espaciales por parte de empresas privadas.



De acuerdo a los documentos de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés), Bezos vendió a precio de mercado grandes paquetes de acciones comunes de su compañía entre el 31 de enero y el 6 de febrero, con lo que ganó unos US$ 4.100 millones en total, superando su propio récord.



En los últimos meses se han conocido detalles sobre importantes cambios en la vida privada del empresario, que se divorció el verano pasado de MacKenzie, su esposa desde hacía 25 años, e hizo pública su relación con su nueva pareja, Lauren Sanchez, una expresentadora de televisión.



Por esas mismas fechas, Bezos compró tres apartamentos en un mismo edificio de Nueva York por unos 80 millones de dólares y la semana pasada, de acuerdo al medio local New York Post, Bezos ha estado visitando con Sánchez varias lujosas mansiones que están a la venta en el área de Los Ángeles.