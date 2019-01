El BID aprueba un crédito novedoso para Uruguay

El directorio del Banco Interamericano Desarrollo (BID) aprobó para Uruguay, la segunda operación individual que realiza bajo una Línea de Créditos para Proyectos de Inversión que el organismo tiene desde 2015.

En este caso, el crédito aprobado es por US$ 50 millones a 15 años para por un lado “financiar un programa de Uruguay que promoverá la inversión en infraestructura y la inversión productiva de empresas, mediante la provisión de financiamiento de mediano y largo plazo a través del Banco República”, indicó el BID_en un comunicado.



“El programa apoyará al Banco República para financiar préstamos de inversión productiva de medio y largo plazo para empresas agroforestales, incluyendo inversiones para la mejora de la productividad como compra de tierras, bienes de equipo y maquinaria, vehículos de carga, entre otros”, agregó.



A este programa se destinarán US$ 15 millones del crédito del BID.



La otra parte del programa, apoyará inversiones de infraestructura productiva en el sector transporte y logística, incluyendo entre otros a proyectos viales, ferroviarios o de puertos que “serán financiados a través esquemas de participación público-privadas (PPP), concesiones u otras estructuras financieras”, explicó el organismo.



Para este caso se destinarán US$ 35 millones.



El BID “estima que el programa beneficiará a las empresas del sector agroforestal e industrias asociadas, mediante la promoción de las exportaciones de un sector que emplea a 19.000 trabajadores, de los cuales 13.000 trabajan en silvicultura, 3.500 en industrias transformadoras (aserraderos y tableros) y 2.500 en industrias celulósicas (papel, cartón y chips)”.

Otro crédito

El directorio del BID aprobó además otro crédito (de US$ 17 millones en este caso) “en apoyo a un programa que contribuirá a incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria y financiera del sector público en Uruguay, por medio de una mayor generación y uso de información para el manejo de los recursos en los organismos estatales y la modernización de los procedimientos y herramientas de gestión financiera pública en distintas unidades del Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló el organismo.



Este préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de gracia de cinco años y medio, una tasa de interés basada en la Libor y cuenta con una contrapartida del gobierno uruguayo de US$ 3 millones.