BID dará a Uruguay más de US$ 1.700 millones para hacer frente a la pandemia del COVID-19

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que dará a Uruguay más de US$ 1.700 millones en desembolsos y nuevos instrumentos de crédito disponibles para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Ya se concretó un desembolso por US$ 1.050 millones de créditos contingentes al que se suma un crédito de US$ 350 millones para el fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19, informó el BID.



Asimismo "se están preparando otras cuatro operaciones que permitirán al país contar con otros US$ 311 millones a inicios del tercer trimestre de este año", dijo el organismo que explicó que los fondos servirán "para apoyar la reactivación económica mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) para promover el acceso de las (MIPYME) al crédito en condiciones favorables" además de "atender a poblaciones vulnerables que se vieron fuertemente afectadas por la crisis socioeconómica y sanitaria". También se buscará "avanzar en la digitalización de los servicios de salud y la historia clínica electrónica" e "incrementar los instrumentos financieros que dispone el país para enfrentar pandemias futuras y posibles desastres naturales".

“La versatilidad del BID y su rápida respuesta con nuevos instrumentos flexibles concebidos para atender las necesidades de los países en estas circunstancias tan particulares, nos permiten contar con un apoyo relevante y oportuno para afrontar la pandemia y sus consecuencias”, dijo la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche en el comunicado.



En tanto, el representante del BID en Uruguay, Matías Bendersky, subrayó que “es un orgullo para el Banco poder estar junto a Uruguay, trabajando con nuestros equipos técnicos para cumplir con la misión de apoyar en un momento globalmente complicado por la pandemia. Esto reafirma el histórico compromiso del Banco con el país”.



Antes de fin de año el BID espera sumar otros US$ 3 millones en cooperación técnica no reembolsable.