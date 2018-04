BID evalúa "fondo de garantía" para atraer inversión a América

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, dijo que evalúan crear un "fondo de garantía" para respaldar y atraer inversiones en Latinoamérica, sedienta de financiamiento para echar andar proyectos de infraestructura.

Moreno, en una entrevista telefónica con Reuters, afirmó que en la última asamblea del banco en marzo en Argentina recibieron el mandato de estudiar la creación del fondo que serviría como un seguro para proyectos privados y públicos en la región.

"Hay que buscar maneras de poder movilizar mucho más recursos; una de esas maneras que nosotros planteábamos y que podría decir que casi de forma unánime se nos respaldó por parte de todos los accionistas es que estudiáramos la posibilidad de hacer un fondo de garantías", afirmó el funcionario.

Muchos proyectos, principalmente de infraestructura, se encuentran paralizados ante la falta de financiamiento en medio de escándalos de corrupción que protagonizó la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido el pago de sobornos para ganar obras públicas en varios países de Latinoamérica.

Moreno se excusó de ofrecer detalles, como cuánto ascendería o cuándo comenzaría a operar, aunque refirió que ningún país socio del banco ha objetado que el sector privado tenga más oportunidad en los programas de financiamiento. "Todo lo contrario. Es más, yo creo que en general estas instituciones son un camino para ayudar a acelerar el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible", refirió.

El funcionario dijo que el banco tiene para este año una cartera de préstamos que suma US$ 18.000 millones para la región, de los cuales US$ 13.000 millones son aportados directamente de la institución y US$ 5.000 millones por parte de inversores institucionales a través del BID Invest. La cifra es mayor a los US$ 14.600 millones que destinó el banco para la región en 2017. Ante la necesidad de recursos en la región, otras entidades como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura —una entidad similar al BID con sede en Pekín— busca también financiar proyectos en esta región.

"Son tan grandes las necesidades de financiamiento de la región que (...) aquí hay espacio para todo el mundo. Incluso ellos (el banco asiático) se nos han acercado y obviamente no tenemos ningún proyecto en conjunto", señaló.