Bitcoin se hundió, criptomonedas son golpeadas por agitación del mercado

El bitcoin se desplomaba ayer jueves en medio de una enorme volatilidad y los operadores citaban una ola de ventas en los mercados globales debido a los temores sobre los daños económicos causados por el coronavirus COVID-19.

La mayor criptomoneda se hundió hasta un 25% durante las operaciones de la mañana antes de borrar parte de sus pérdidas para operar con una baja de un 18% a US$ 6.500, pero se mantenía rumbo a su mayor descenso diario en cinco años.



El bitcoin ha perdido cerca de un 30% de su valor en los últimos cinco días, un ritmo mayor que el de la caída de activos como las acciones y el petróleo en medio de una pandemia que ha generado caos en la vida cotidiana de millones de personas.



"Hemos visto una aversión a los activos de riesgo en todos los mercados", dijo Jamie Farquhar, gerente de cartera de la firma de criptomonedas NKB, con sede en Londres. "El bitcoin ciertamente no es inmune a eso".



Las acciones mundiales entraron en un terreno bajista y el petróleo se desplomó el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió los viajes de turistas europeos para detener la propagación del coronavirus.



El desplome del bitcoin socavó los argumentos de quienes planteaban que servía como refugio en momentos de incertidumbre geopolítica y los operadores citaban la fuga desde los activos de riesgo en todos los mercados.



La caída del bitcoin también subraya preguntas persistentes sobre su viabilidad como moneda o como una reserva de valor estable. Esas preocupaciones, así como otras sobre su regulación, han mantenido alejados a los principales inversores.



Susceptible a grandes fluctuaciones de precios, a menudo inexplicables, el bitcoin no ha despegado como medio de pago durante sus 12 años de vida y su uso se limita principalmente a la especulación.