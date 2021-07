El bitcoin es "mejor que el oro", dijo el cofundador de Apple Steve Wozniak

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cofundador de la empresa Apple, Steve Wozniak, se mostró este jueves a favor de la moneda virtual bitcoin a la que calificó como "el más sorprendente milagro matemático" y de la que dijo es "mejor que el oro" pues este metal precioso "hay que buscarlo y es limitado".

"No invierto en bitcoin, pero creo en ello para el futuro", aseguró en una reunión con jóvenes mexicanos que acuden al festival de innovación Talent Land, que se desarrolla de manera virtual en la ciudad occidental de Guadalajara y que concluye este viernes.



El bitcoin es la criptomoneda más utilizada actualmente en el mundo.



A finales de junio, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron sobre los riesgos de utilizar "activos virtuales" como las criptomonedas y aclararon que están prohibidas en el país.



Durante su participación en el festival, el empresario estadounidense charló con estudiantes de preparatoria previamente seleccionados a quienes alentó a seguir en la ruta de la innovación y a potenciar su talento.



Ante las preguntas de los jóvenes, Wozniak aseguró que tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada deben servir para ayudar a las personas y mejorar la experiencia humana.



"Espero que todo esto cambie la vida de las personas para mejor y que la experiencia humana sea mejor gracias a ello, pero no me veo ahora que esto pase", expresó.

El emprendedor y filántropo aseguró que en Latinoamérica hay mucho talento y enfatizó en que se deben crearse más programas educativos para que puedan trabajar duro y hacer la diferencia en el área de las tecnologías.



Wozniak también se manifestó contra el racismo y aseguró que las personas deben ser más importantes que las leyes y los asuntos políticos sin importar su procedencia Y puso como ejemplo la región del Silicon Valley, en California, a la que llegan a trabajar personas de todo el mundo con la intención de aportar su conocimiento y talento.



"Es parte del mundo, pero es injusto. La gente debe ser tratada de manera más igualitaria", afirmó.



Además, recomendó a los jóvenes ser honestos y buscar la excelencia para hacer la diferencia entre los demás.