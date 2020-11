Bitcoin toca su mayor nivel desde enero de 2018 en medio de volatilidad tras elecciones EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del Bitcoin subió a más de US$ 14.900 el jueves, su mayor nivel desde enero de 2018, en medio de la volatilidad provocada por las elecciones de Estados Unidos y las esperanzas de los inversores de que un mayor estímulo de los bancos centrales para apoyar sus economías eleve el valor de activos digitales.

La mayor de las criptomonedas ha ganado más de un 10% desde el día de la elección presidencial, en la que el demócrata Joe Biden se acerca a una estrecha victoria sobre el presidente Donald Trump.



Las acciones tecnológicas globales y los mercados de bonos también extendían su repunte el jueves.

"Bitcoin es el gran ganador del actual ambiente macro", dijo Anthony Pompliano, cofundador y socio de la firma de inversiones en criptomonedas Morgan Creek Digital Assets. "Como lo vimos después de la crisis de liquidez de 2008, a los activos de cobertura contra la inflación le va bien cuando la Fed interviene con alivio cuantitativo".



El Banco de Inglaterra agregó el jueves 150.000 millones de libras esterlinas (US$ 195.200 millones) a su programa de compra de activos, y el mercado espera que la Reserva Federal indique más tarde que hará lo que sea necesario para ayudar a la economía de Estados Unidos.



El Bitcoin ha visto una tendencia al alza durante las últimas semanas, después de que la compañía de pagos digitales PayPal Holdings Inc anunció que permitirá las compras con monedas virtuales en su plataforma.



La noticia fortaleció las expectativas de que bitcoin y sus rivales puedan convertirse en una forma de pago más viable, una meda que ha resultado elusiva.



Los inversores y entusiastas del bitcoin también han depositado sus esperanzas de nuevos alzas de precios en una mayor claridad de los reguladores financieros globales sobre las reglas para las criptomonedas y una mayor adopción por parte de las principales empresas financieras.



Las remontadas vertiginosas no son raras en las criptomonedas y, en general, van seguidas de caídas igualmente pronunciadas, y muchos expertos no saben cómo identificar una causa clara de los cambios de dirección.



El precio del bitcoin se disparó a más de US$ 20.000 en diciembre de 2017 y se desplomó un 50% el mes siguiente.

"El bitcoin no sube o baja por razones macroeconómicas, como alivio cuantitativo o decisiones de inversores reales", dijo David Gerard, un experto en criptomonedas y autor de un libro sobre la moneda virtual Libra de Facebook. "El mercado es delgado y está manipulado, y cada cambio de precio se explica completamente por problemas del mercado interno".