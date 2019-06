Bitcóin triplica su valor en seis meses y alcanza máximos de marzo de 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La criptomoneda de referencia, denominada bitcóin, sigue así con la tendencia alcista iniciada en abril, habiendo ganado en seis meses un 165%, según los datos del portal especializado CoinDesk, un porcentaje que sube hasta el 192% cuando se toma como referencia los US$ 3.800 que costaba una unidad de bitcóin en enero.



Constatada la tendencia al alza de las criptomonedas, las subidas repentinas y pronunciadas de su valor pueden deberse al miedo a perderse una buena oportunidad inversora, debido a las fuertes revalorizaciones que está experimentado la divisa, lo que atrae a los inversores, de acuerdo al análisis del mismo portal.



Con todo, de fondo siguen las inquietudes en los mercados derivados de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos en China, lo que ha convertido el bitcóin en una suerte de "valor refugio" ante la volatilidad de las bolsas y las divisas tradicionales.



Esta misma inestabilidad es la que ha favorecido el ascenso de los precios del oro, que se encuentra en máximos de 2013 con un coste de US$ 1.411 por onza del metal precioso.



El rápido ascenso del valor del bitcóin no es una novedad, ya que en pleno frenesí por estos activos digitales, a finales de 2017 (cuando llegó a cambiarse por cerca de US$ 20.000 cada pieza), la moneda pasó de US$ 10.000 a US$ 18.000 dólares en apenas diecisiete días.



A este contexto hay que añadir la apuesta de Facebook por Libra, una nueva criptomoneda que podrá usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos, y estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020.



La apuesta del gigante de Internet ha sido un nuevo empujón para esta clase de activos, basados en la tecnología de cadena de bloques ("blockchain"), que funciona como un libro contable y público cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta difícil de falsificar.



