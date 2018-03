Estado bloqueará 17 sitios de apuestas por internet

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) identificó 17 sitios de apuestas online relacionados a eventos deportivos, juegos de azar u otros rubros, verificó que habilitaban jugar desde Uruguay y ahora da los pasos finales para que eso deje de ser así. A mediados de febrero, El País había informado que esta dependencia estaba trabajando junto a otros actores para detectar estas plataformas y bloquearlas.

Como es "difícil determinar quién es la persona responsable" de cada uno de estos sitios, se hicieron una serie de publicaciones en el Diario Oficial donde se da cuenta de esta situación, explicó a El País el director de Loterías y Quinielas, Luis Gama. Esta semana vence el plazo estipulado allí para que estas 17 firmas hagan sus descargos (entre otras están bet365, Pokerstars.net, 888.es —supo lucirla Nacional en la camiseta que utilizó para la Copa Libertadores 2007— y Bwin —que fue por varios años sponsor del Real Madrid—). Hasta ahora la DNLQ no recibió ningún descargo de alguna de estas firmas.

Una vez que el tiempo estipulado se cumpla, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) contará con 48 horas para comunicar a las compañías telefónicas la orden de bloquear estos sitios. Éstas, a su vez, tendrán también 48 horas para realizar esto.

De acuerdo a estos plazos, indicó Gama, lo más probable es que el bloqueo empiece a correr a comienzos de la semana próxima. ¿Por qué se tomó esta iniciativa? Esos sitios son ilegales en Uruguay ya que la normativa prohíbe cualquier tipo de juego de apuestas no autorizado específicamente por la ley.

A esto se sumó en los últimos meses un decreto del Poder Ejecutivo y dos artículos incluidos en la última Rendición de Cuentas de mediados de 2017 que reforzaron ese concepto e incorporaron otros aspectos.

Entre otros, se declaró ilegal "la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas, referidas a juegos de azar o apuestas on line", manteniendo la facultad el Estado de "organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales".

Gama explicó que el espíritu detrás de esta medida es "salvaguardar" una plataforma online que sí cuenta con la autorización correspondiente del Estado: Supermatch.

Cuando habló con El País a mediados de febrero, Gama señaló a los sitios de las marcas internacionales Bwin y bet365 como los más visitados por los uruguayos. A pesar de la dificultad para cuantificar el tamaño de este mercado, dijo en aquel momento que "se juegan entre US$ 10 millones y US$ 20 millones como mínimo" por año en estas plataformas no autorizadas.

Por otra parte, Gama señaló que tras bloquear los sitios web ilegales y "limpiar la oferta" de las apuestas online, el Estado podrá analizar la conveniencia de "licitar alguna licencia de juego más para la explotación" en territorio nacional.