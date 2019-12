Bolsonaro: no habrá cambios en comercio con Argentina tras asunción de Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el lunes que el comercio con Argentina continuará normalmente después de que esta semana asuma el poder el mandatario electo Alberto Fernández.

"Nuestro comercio con Argentina sigue siendo el mismo, no hay problema, no cambiará en nada", aseguró Bolsonaro a periodistas a las afueras de su residencia oficial en Brasilia.

Bolsonaro no enviará a ningún representante del gobierno brasileño el martes a la juramentación de Fernández, un peronista que derrotó al actual mandatario de centroderecha Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales en Argentina.



Una fuente dijo que Bolsonaro iba a enviar al ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, pero decidió no hacerlo a pesar de la importancia del comercio entre ambos países, que alcanzó los US$ 27.000 millones el año pasado.



Será la primera vez desde 2003 que un jefe de Estado brasileño no participa en la toma de posesión de un presidente de Argentina, el tercer socio comercial de Brasil a nivel mundial y el primero en la región.



Ambos líderes han intercambiado críticas recientemente. Bolsonaro denominó a Fernández y sus partidarios "bandidos de izquierda", lo que llevó al próximo mandatario argentino a decir que el líder brasileño era "misógino" y "racista".



Bolsonaro también descalificó a la exmandataria Cristina Fernández, elegida vicepresidenta en la fórmula encabezada por Fernández, de quien ha dicho en forma despectiva que pertenece "al mismo grupo que Lula (el expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva)", el venezolano Nicolás Maduro y el fallecido cubano Fidel Castro, entre muchos otros líderes de izquierdas latinoamericanos.