BPS estima que duplicará su déficit en el quinquenio

El Banco de Previsión Social (BPS) proyectó en el "Mensaje de Presupuesto 2019" que envió al Poder Ejecutivo y divulgó esta semana, que tendrá el año próximo ingresos por unos US$ 12.296 millones y egresos por unos US$ 13.102 millones, lo que determina un déficit estimado de US$ 806 millones.

De cumplirse el pronóstico, el instituto previsional duplicará la asistencia financiera que requiere de Rentas Generales en los cincos años del actual período. Es que en 2015 cerró su balance con un déficit de US$ 390 millones, y el monto estimado para 2019 es 107% superior a valores corrientes.

Tras registrar un resultado con mínimas pérdidas (US$ 28 millones) en el balance 2014 al recibir una recaudación extra de US$ 130 millones por devoluciones de las AFAP por la ley de desafiliación, al año siguiente el BPS elevó su déficit, al igual que en 2016 cuando se ubicó en US$ 440 millones, y en 2017 cuando llegó a US$ 582 millones. A su vez, prevé que en 2018 requerirá asistencia del Estado por US$ 691 millones.

Según cálculos de El País, pasados los montos a pesos y a precios constantes de 2017 —último año con datos cerrados de inflación— el déficit creció un 35,9% entre el año pasado y 2015. Bajo los mismos criterios (tomando el tipo de cambio promedio 2018) la asistencia prevista en 2019 será 93,5% superior a la requerida en 2015.

Consultado por El País, el director del BPS en representación de los jubilados, Sixto Amaro, se limitó a aclarar dos puntos: que no es correcto hablar de déficit del instituto porque la asistencia financiera está establecida en la Constitucíon —una postura que también ha defendido la representación de los trabajadores—; y que del resultado del BPS y de "otras cajas (paraestatales de jubilación) se desprende que necesitamos cambiar el financiamiento de toda la seguridad social".

Las autoridades del BPS han declarado públicamente que la situación económica del organismo "es estable y controlable", y que en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la asistencia requerida actualmente es menor a la de períodos anteriores.

El vicepresidente Gabriel Lagomarsino dijo a Búsqueda que "por varias décadas" las transferencias del Estado al BPS seguirán por debajo del 2% del PIB, y en el Parlamento había brindado datos de años anteriores: en promedio fue 3,2% del PIB entre 1995 y 1999, y 3,6% del PIB entre 2000 y 2004.

Compromisos.

Tal como informó Búsqueda la semana pasada, el "Mensaje de Presupuesto 2019" fue aprobado por el directorio del BPS en la sesión del 4 de julio. En el acta difundida el martes se detalla que la proyección incorpora "medidas buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos", como "reducción en los gastos de funcionamiento, principalmente en bienes de consumo, servicios profesionales contratados y servicios no personales contratados".

También la previsión incluye "mejoras en la carrera horizontal de los funcionarios habilitando más cupos para ascender" y otros beneficios.

Entre los compromisos de gestión en materia de prestaciones, menciona "mejorar los tiempos de tramitación en las solicitudes y en la determinación de la incapacidad; fortalecer el análisis y seguimiento de las certificaciones médicas", entre otras cosas.

Aumentó la jubilación mínima en julio y esto beneficia a 130.000 pasivos

Unos 130.000 pasivos que cobran una baja jubilación se verán favorecidos por la decisión del Poder Ejecutivo de incrementar desde el 1° de julio la prestación mínima de 2,85 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) a 2,925. Esto establece la jubilación mínima en $ 11.255, informó el Banco de Previsión Social (BPS).

Además, el organismo previsional recordó que ya está previsto que estas pasividades aumenten hasta 3 BPC en julio de 2019. El BPS resaltó que "con estos ajustes adicionales, el proceso de aumento de la pasividad mínima iniciado en 2005 lleva a un aumento real de las mismas de 257%" mientras que "las pasividades en general han tenido un crecimiento real desde la misma fecha de 55%".

El secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), Daniel Baldassari, dijo hace unos días al portal del Pit-Cnt: "debemos preguntarnos de forma sincera quien puede vivir sobrevivir de forma digna con $11.000". Esto fue tras movilizarse en rechazo al ajuste de las pasividades.

Mientras que Sixto Amaro, director del BPS en representación de los jubilados, explicó que mantienen la reivindicación de igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, que está actualmente en $ 13.430 mensuales nominal y el gobierno ya se comprometió a incrementarlo hasta $ 15.000 a partir del primer día del próximo año.