Brasil dice que no sacrificará el control de la inflación para impulsar el crecimiento de su economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En respuesta a preguntas de legisladores en una audiencia del comité de presupuesto del Congreso en Brasilia, Campos Neto dijo que la economía probablemente se contrajo ligeramente en el primer trimestre, pero el crecimiento solo se ha interrumpido temporalmente.



"Pensar que vamos a cambiar el control de la inflación y la credibilidad de largo plazo por el crecimiento a corto plazo es fantasioso", dijo Campos Neto, quien agregó que la historia muestra que eso no funciona y que en última instancia conduce a crisis mayores.



Campos Neto repitió su opinión de que la mejor manera de generar un crecimiento sólido y constante es mantener bajo control la inflación y las expectativas de precios.



La inflación anual en Brasil es de poco menos del 5,0%, por encima del objetivo de cierre de año del banco central de un 4,25%. Sin embargo, el crecimiento es anémico y está presionado por la incertidumbre que rodea los esfuerzos de reforma fiscal del gobierno.



Una condición clave para reducir las expectativas de inflación es aprobar e implementar reformas fiscales y económicas, dijo Campos Neto. Aumentará la confianza y la inversión necesaria para reactivar el crecimiento, agregó.



"No hay ningún país en el mundo con baja inflación, bajas tasas de interés, expectativas de inflación ancladas y una situación fiscal desordenada. Simplemente no existe", dijo Campos Neto.



[EN BASE A REUTERS]