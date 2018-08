Brasil necesita una millonaria inversión para mejorar su infraestructura logística

En la sexta edición de su Plan de Transporte y Logística, la patronal identificó 2.663 proyectos prioritarios para el desarrollo de la infraestructura en Brasil, como ferrocarriles, puertos y mejorías en los aeropuertos y en el transporte colectivo en las ciudades.



Los proyectos "esenciales" presentados en el estudio, que tuvo en cuenta las "demandas locales, regionales y nacionales", fueron estructurados en dos grupos: "Integración Nacional" y "Proyectos Urbanos", explicó la Confederación.



El primer grupo abarcó las intervenciones necesarias en las grandes rutas de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales que enlazan las cinco regiones de Brasil e incluyó 2.343 proyectos que corresponderían a inversiones por el valor de 1,4 billones de reales (unos US$ 341.130 millones).



El segundo grupo se centró en los proyectos urbanos, en especial en el transporte de pasajeros. La CNT detectó la necesidad de invertir 291.000 millones de reales (US$ 70.906 millones) en 320 proyectos distribuidos por las 20 principales regiones metropolitanas del país.



Según el presidente de la patronal, Clésio Andrade, la "revisión permanente de proyectos" es fundamental para el éxito de la planificación del sector.



"Con ese trabajo, la CNT contribuye para la promoción de un nuevo escenario logístico, más amplio, moderno, integrado y eficiente", dijo Andrade, citado en el informe.



El estudio detalló que el sector que más urge inversiones es el ferroviario, con una financiación necesaria de 744.300 millones de reales (US$ 181.359 millones), seguido del carretero (568.000 millones de reales o US$ 138.401 millones) y del fluvial (147.600 millones de reales o US$ 36.965 millones).



Asimismo, del montante total de inversiones, el sector portuario llevaría unos 133.300 millones de reales (US$ 32.480 millones); las obras en terminales de cargas y pasajeros unos 31.100 millones (US$ 7.578 millones); y el sector aeroportuario unos 30.300 millones de reales (US$ 7.383 millones).



La región sudeste, la más poblada del país y donde están los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo, es la que más necesita de "proyectos esenciales" para el desarrollo de la infraestructura, sumando un total de 686.400 millones de reales (US$ 167.251 millones) distribuidos en 831 proyectos, según el análisis de CNT.



Le siguen la región nordeste con 675 proyectos, la sur con 554, la norte con 353 y la centro-oeste con 292 obras.