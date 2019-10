Brasil vende bunker bajo en azufre (0.5%)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según las fuentes informativas, por el momento Brasil dedicará todos sus esfuerzos a satisfacer el mercado local pero apenas disponga de excedentes comenzará a exportarlo. Así que la noticia no puede ser mejor, los barcos de servicio regular a Sudamérica costa atlántica tendrían asegurado el suministro de combustible para su consumo (bunker) de las nuevas características que ha puesto en vigor la Organización Marítima Internacional (OMI) de ONU, para reducir la contaminación marítima, medida que comenzará a aplicarse a partir del próximo primero de enero de 2020. Este nuevo tipo de combustible es de mucho menor contenido de azufre -0.5% - y sin duda su consumo conjuntamente con cambios en los motores marinos y la incorporación de nuevos equipos purificadores, resultará una formidable contribución para reducir en nuestro planeta la contaminación marítima. Así que aplaudimos la decisión de Brasil de adelantar plazos anunciando que ya está en posición de servicio con el nuevo combustible. Con toda la importancia que tiene esta información proveniente de Brasil, una segunda faceta de su contenido no deja de sorprendernos y es que a juzgar por su texto el país norteño sale en una clara actitud de competencia a recuperar y capturar el mercado de los bunkers. Porque a renglón seguido Petrobras anuncia que el precio de este nuevo combustible en lugar de ser mas caro, costará lo mismo que el anterior Ifo 380 o sea entre 114 y 130 dólares menos la tonelada métrica que el que está ofreciendo ya Singapur a 550 dólares la TM. Para nosotros, lo importante es que los barcos podrán proveerse de bunker en puertos del Brasil y somos optimistas que también lo tendrá Argentina. Y en cuanto a Uruguay, no se quedará atrás y creemos que el tema está en en el pensamiento de de la Ing. Marta Jara.