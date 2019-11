La brecha cambiaria con Argentina ya eleva los viajes de uruguayos a ese país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La devaluación del peso en Argentina continúa impulsando el cruce de uruguayos hacia la vecina orilla. La suma de quienes arribaron a Buenos Aires por vía aérea y fluvial durante el tercer trimestre del año fue de 96.600 pasajeros, un alza del 6,7% con respecto al mismo período de 2018, según los datos que se desprenden del último informe de Turismo Internacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en Argentina.

Históricamente, Argentina es el principal destino para los uruguayos que deciden salir del país a vacacionar. En épocas de brecha cambiaria favorable (es decir, se abarata Argentina para los uruguayos) el cruce de uruguayos a la vecina orilla se vuelve un “boom”.



“Hay un crecimiento en el número de uruguayos que viajan a Argentina, pero no hay una explosión como en otros momentos de diferencia cambiaria. Entre la situación económica de Uruguay y tarifas hoteleras en Argentina que no registraron las rebajas que deberían haber tenido por la devaluación, el movimiento es menor al esperado”, dijo Fernando Cambón, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.



Si bien el incremento del número de pasajeros hacia Argentina durante el tercer trimestre incluyó a todos los medios de transporte, la intensidad de esa alza muestra diferencias notorias. Quienes viajaron a Buenos Aires por barco entre julio y septiembre pasado sumaron 76.600 pasajeros, un aumento de apenas el 0,9% interanual. En cambio, creció con fuerza el número de uruguayos que arribaron a los aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery: ascendieron a 19.983, un crecimiento del 38,1% con respecto al segundo trimestre de 2018.

Hubo 76.700 pasajeros que viajaron a Buenos Aires en barco durante el tercer trimestre del año. Foto: Archivo El País.

El crecimiento de los viajes en avión se viene acelerando. Solo en septiembre volaron hacia los aeropuertos de Buenos Aires 7.400 uruguayos, un alza del 44,8% con respecto al mismo mes de 2018.



“En los últimos meses hubo una rebaja muy importante de las tarifas aéreas debido a que hay una conectividad con mayor competencia. Empezó a tallar más el puente aéreo de Amaszonas y bajaron las tarifas de Aerolíneas Argentinas con una política de mercado más agresiva”, señaló Cambón.

Gasto de los uruguayos según el medio de transporte

Las diferencias según el tipo de transporte utilizado también se reflejan en la evolución del gasto de los uruguayos en la vecina orilla.



Los uruguayos que cruzaron a Argentina por vía fluvial registraron un gasto diario promedio de US$ 61,5, una disminución del 12,4% con relación al tercer trimestre del año pasado. En cambio, quienes viajaron por avión presentaron un gasto promedio de US$ 109,3, un alza interanual del 1,1%.



De hecho, entre los viajeros que arribaron a la capital argentina por vía aérea, los uruguayos fueron los que registraron un gasto diario más alto, por encima de los US$ 102,2 de los brasileños y de los US$ 101,7 de estadounidenses y canadienses.



En total, durante el tercer trimestre los uruguayos que llegaron a Argentina por vía aérea y fluvial gastaron unos US$ 39,5 millones, un 10% más que en el mismo lapso de 2018.



“El gasto de los uruguayos es alto comparado con otros turistas que vienen del exterior. Con la depreciación del peso argentino, no solo compran más barato, sino que pueden comprar mayor cantidad”, dijo Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, en Buenos Aires.

También se registran brechas notorias en la evolución de las estadías de los uruguayos en Argentina según el tipo de transporte utilizado. Quienes viajaron por vía aérea tuvieron una estadía promedio de 5,3 noches, una caída de 7,6% con respecto al tercer trimestre del año pasado. En tanto, quienes lo hicieron por barco tuvieron una estadía promedio de 5,9 noches, un incremento interanual del 17,6%.

Vacaciones y ocio es el principal motivo por el que los uruguayos viajan hacia Buenos Aires.

Foto: AFP

Entre estos últimos, el principal motivo del viaje continuó siendo “Vacaciones/ocio”, pero ese ítem se redujo 15,3% interanual con respecto a 2018.



En cambio, aumentó con fuerza el viaje por razones de negocios: los pasajeros que lo hicieron por ese motivo crecieron 33,9% interanual.



“Si bien es conveniente ir a la Argentina por la diferencia cambiaria, los viajes de los uruguayos están concentrados en el destino Buenos Aires, asociado a compras, negocios o a la asistencia a espectáculos. No pasa lo mismo con otros destinos como Bariloche o Ushuaia-Calafate porque en esas zonas se siguen manejando con valores dolarizados”, dijo Cambón.