El BROU funciona "a ensayo y error" según sindicato

"No podemos atender bien a los clientes. No se previó nada y estamos funcionando a ensayo y error", dijo a El País la presidenta del Consejo de Banca Oficial del sindicato bancario (AEBU), Lorena Lavecchia, en referencia a los problemas ocasionados en la operativa por la implementación del nuevo sistema informático en el Banco República (BROU).

Entre lunes y martes se registraron aproximadamente 300 errores en el sistema, la mitad aún no solucionados y unos 30 de carácter crítico. Atendiendo esta situación, ayer el BROU comunicó que hoy y mañana las sucursales abrirán una hora más tarde —la atención será entre las 14 y las 17:30 horas— y que los locales de los shoppings Montevideo, Nuevocentro y Punta Carretas estarán abiertos entre las 11 y las 17:30.

"Estos horarios extraordinarios buscan facilitar la realización de las tareas requeridas para la puesta en producción del nuevo sistema en las sucursales durante los primeros días de su implementación. En particular, se procura agilizar aquellas tareas que se llevan a cabo antes y después del horario de atención al público", detalló el banco estatal en el comunicado.

El BROU agregó que si bien "los inconvenientes" son "propios de la puesta a punto de un cambio tecnológico de esta magnitud, pueden afectar la calidad de atención a los clientes".

Ya el fin de semana la institución bancaria había anunciado que algunos de sus servicios se verían interrumpidos por esta situación, además de que el martes abrió sus puertas al público una hora más tarde.

Lavecchia, de AEBU, reconoce que "los cambios tecnológicos siempre son complejos" y provocan "una demora" en la atención, pero sostuvo que en este caso esos inconvenientes han sido mayores a los previstos inicialmente.

"Hay cosas que los manuales no dicen, otras que dicen que el sistema debería hacer y no hace, así como otras que a nadie se le ocurrió que sucedieran y pasan. Hay problemas importantes y no se pueden cerrar contablemente (algunas sucursales)", explicó.

La dirigente sindical comentó que el nuevo sistema "debería haber estado implementado en 2016 y ahora se presume que quedará para julio de 2019".

Lavecchia recordó que la última migración del programa informático utilizado por el BROU se realizó "en pocas dependencias como prueba y el resto del banco trabajaba con normalidad", a diferencia de lo que ocurre ahora que se está implementado en todas las sucursales.

Hoy el sindicato se reunirá con las autoridades del BROU para analizar este tema, consultarles sobre "los tiempos que se estima para regularizar" el funcionamiento del banco y plantearles "si realmente es apropiado seguir abriendo al público" mientras se realiza la migración informática.