BROU impulsa resultados del sector financiero a mayo

En los primeros cinco meses del año, los bancos que operan en Uruguay tuvieron resultados positivos ya que registraron ganancias por US$ 415 millones, según un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora del sindicato bancario (AEBU).

En relación a los resultados que habían registrado en el mismo período de 2017, la mejora fue de US$ 280 millones, cifra que correspondió en su mayoría a las utilidades del Banco República (BROU).

Es que de esos US$ 415 millones de rentabilidad de los bancos, US$ 240 millones correspondieron a las utilidades del BROU, mientras que US$ 42 millones los aportó el Banco Hipotecario (BHU) y US$ 133 millones los bancos privados —solo tres de ellos: Bandes, Heritage y Banco de la Nación Argentina dieron pérdidas en los cinco meses iniciales del año—.

Según señaló el informe de AEBU, uno de los factores que explica parte del crecimiento de los resultados del sector es la "fuerte dolarización de la operativa de los bancos locales". Esto se observa en que del total de utilidades acumuladas hasta mayo, US$ 110 millones se atribuyen a la ganancia por diferencia de cambios.

"Si se quita ese componente, el resultado del sistema bancario sería de US$ 305 millones", señala el informe de la Comisión Técnica Asesora del sindicato. De ese monto, US$ 103 millones corresponden a los bancos privados —un nivel similar al registrado en igual período de 2017— y US$ 164 millones al BROU, que tuvo una "mejora significativa respecto a los primeros cinco meses del año pasado".

Estos resultados positivos del banco estatal cobran mayor relevancia dado que parte del aumento del gasto público de US$ 150 millones (que el gobierno planteó en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento) se financiará con las utilidades del BROU.

El informe de AEBU sostiene que parte del mejor desempeño del banco estatal puede deberse a una mejora en la gestión. Esto se sustenta en que disminuyeron las previsiones de varios indicadores, en línea con la baja de los niveles de morosidad —en mayo de este año se ubicó en 6,2% frente al 7,7% del año anterior—, una mejora del margen financiero bruto y la falta de crecimiento de la cartera de créditos.

Financieras.

Respecto a las Empresas Administradoras de Crédito (EAC), el documento de la Comisión Técnica Asesora señala que a diferencia de los bancos, sus resultados no mostraron una sensibilidad directa a las variaciones del tipo de cambio ya que realizan la mayor parte de su actividad en moneda nacional.

En promedio, la cartera de préstamos de las financieras medida en dólares tuvo un incremento de 2,3% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período del 2017.

"De ese modo continuó con la tendencia creciente del año pasado, algo esperable pues el consumo siguió siendo el principal motor de la economía en el último tiempo", analizó el informe de AEBU.

El mercado de las EAC sigue dominado en su mayoría por tres empresas que representan el 63% del total de la cartera de créditos: OCA con el 27%, ANDA que maneja el 19% y Creditel que posee el 17%.

A su vez, los niveles de morosidad son diversos entre las diferentes financieras: en OCA los créditos morosos representan el 5,4%; en ANDA llegan al 21,8% y en Creditel al 24,6%.

Por otra parte, AEBU destaca que entre octubre de 2017 y mayo de 2018 las administradoras de crédito obtuvieron beneficios por US$ 97 millones. Si este resultado es comparado con igual período del ejercicio anterior, arroja beneficios superiores en U$S 20,9 millones, de los cuales se beneficiaron especialmente OCA y Anda.