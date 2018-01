BROU: policías vuelven a custodiar valores en el este

El conflicto entre los trabajadores abocados al traslado de valores y las autoridades del Banco República (BROU) por la sustitución en Maldonado y Rocha de la guardia policial que acompaña a los blindados por personal de una empresa de seguridad privada, se solucionó ayer al confirmar el Ministerio del Interior que retomará el servicio hasta el 31 de marzo.

La semana pasada, los trabajadores de dicho sector habían resuelto suspender la realización de horas extras en todo el país en solidaridad con sus compañeros, al entender que la medida del BROU significaba una "pérdida de seguridad".

Ayer a la mañana hubo una instancia de mediación por este tema en el Ministerio de Trabajo, donde los representantes del BROU —acudieron gerentes pero no integrantes del directorio— insistieron que fue el Ministerio del Interior quien no quiso renovar el contrato para la custodia de los blindados. El lunes el director de la Policía, Mario Layera, se había reunido con una delegación de AEBU (sindicato bancario) y había aclarado que lo ocurrido no había sido por pedido del Ministerio del Interior y que estaban dispuestos a retomar el servicio, según la versión sindical.

En horas de la tarde, la Comisión Representativa del BROU informó que se había resuelto "que hasta el 31 de marzo el Ministerio del Interior proporciona la guardia policial necesaria para los blindados en Maldonado y Rocha". Con esto, los trabajadores vuelven desde hoy a cumplir con las horas extras y queda sin efecto la eventual afectación del servicio de recarga y mantenimiento de los cajeros automáticos.

La consejera de AEBU, Lorena Lavecchia, dijo a El País que igualmente se incluirá el tema de la seguridad de los blindados en un ámbito de discusión que comenzará a funcionar el 15 de enero para analizar las privatizaciones dentro del banco estatal. Esto surgió como parte del acuerdo firmado entre las autoridades y el sindicato en diciembre, que puso fin a un conflicto de varios meses.