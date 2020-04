Buenos Aires anuncia aporte del sueldo de las autoridades contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más afectados por el coronavirus en Argentina, anunció este miércoles una iniciativa para que los altos representantes de los tres poderes de la ciudad hagan un "aporte voluntario" del 25% de su sueldo para luchar contra la enfermedad.

En una comparecencia de prensa, el alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la "fuerte baja" en la recaudación pública debido al parón de la actividad económica, ya que el país cumple una rígida cuarentena desde hace más de un mes, y la gran inversión que a la par se está haciendo en materia sanitaria por la pandemia y para la asistencia social.



Por ese motivo, el mandatario local anunció un plan para la reorganización de las cuentas públicas, que permita garantizar los recursos para la emergencia sanitaria, y que incluye medidas de gestión del personal.



También para dotar de mayor transparencia a las compras de insumos contra la pandemia, después de que hace unos días la prensa local informara de que dos funcionarios locales presentaron su renuncia por contrataciones sospechosas en la compra de mascarillas y en la contración de hoteles para alojar enfermos leves.

Un "aporte voluntario" de sueldo

Entre esas nuevas medidas está la decisión de cancelar gastos no indispensables, no empezar ninguna obra pública en la ciudad, congelar contrataciones de personal mientras dure la emergencia e impulsar una iniciativa para que las altas autoridades de los tres poderes del Estado de la ciudad —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— hagan un "aporte voluntario" de su sueldo.



"Teníamos un plan de obra ambicioso para seguir este proceso de transformación de la ciudad. La decisión hoy es: no se empieza ninguna, ninguna. Obviamente, salvo algunas como se están haciendo de adecuación de los hospitales, alguna específica para el tema de la pandemia", explicó Rodríguez Larreta.



En el caso del Ejecutivo local, el aporte voluntario será del 25 % de los sueldos por tres meses desde mayo, que alcanzará al jefe de Gobierno (alcalde), al vicejefe, al jefe de Gabinete, ministros y secretarios.



En el Poder Judicial, los representantes del Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia y los Ministerios Públicos Fiscal, Tutelar y de la Defensa impulsarán un proyecto conjunto de aportes voluntarios de hasta el 25% de los salarios, también por el lapso de tres meses desde mayo.



Esas donaciones estarán destinadas al Ministerio de Salud.



Asimismo, en el parlamento local, los principales bloques políticos, oficialistas y opositores, acordaron constituir un programa de aportes salariales voluntarios bajo distintas modalidades.



Esta decisión se da luego de la polémica en el ámbito nacional, ya que se descartó una medida similar con los altos funcionarios del Gobierno nacional, encabezado por el peronista Alberto Fernández.

Pico de contagios

La provincia de Buenos Aires, con 975 contagiados, y la capital argentina, con 761, son los distritos del país con mayor número de afectados. El total de personas que dieron positivo en Argentina es hasta ahora de 3.144, de las que 152 fallecieron y 872 fueron dadas de alta.



En cuanto a cuando se espera que llegue el momento más álgido de contagios en la ciudad, el ministro de Salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que se prevé que el "aumento intensivo de los casos diarios" ocurra en torno a la segunda quincena de mayo.



"Nosotros estamos esperando que el día de mayor trabajo de todos los días que vamos a tener por delante tengamos unas 3.000 camas ocupadas", sentenció.