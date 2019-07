Tras buenos resultados y mantener tarifas, Ancap explora contratos de cobertura con privados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante unos 30 minutos, la presidenta de Ancap, Marta Jara, y el gerente general de la empresa, Ignacio Hovarth, hicieron una presentación netamente financiera y plagada de números, que culminó con el anunció esperado: no habrá ajustes en las tarifas de los combustibles por el momento.

La decisión, según las autoridades, se basa en los ahorros logrados durante los últimos meses a través de la utilización de diversos instrumentos financieros para la cobertura de riesgos, que impactan en las dos principales variables para el ente: el dólar y el precio del barril de petróleo.



Horvath detalló que una variación de un dólar en el precio del crudo significa un incremento de US$ 16 millones en la operativa anual de Ancap, y una suba de un peso del dólar son US$ 26 millones más.



Las modalidades utilizadas para “desacoplarse” de la volatilidad de ambos mercados y tener certezas a nivel financiero son las compras diferidas de crudo, el contrato de cobertura call -donde actuó el Banco Mundial como agente internacional- y los swap de monedas -hechos con el Banco Central (BCU)-.



Teniendo en cuenta el éxito de estos instrumentos en materia financiera y una ley y posterior decreto que habilitaron a Ancap a contratar de forma directa los seguros de cobertura, la empresa afina los últimos detalles para salir al mercado internacional en busca de nuevos contratos de este tipo (para crudo y dólar) con agentes privados, informó una fuente de la misma a El País.

Igualmente, aunque Ancap contrate de forma directa, cualquier operación pasará por un análisis donde interviene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que a través de la Unidad de Gestión de Deuda ha asesorado al ente en estos temas.



“Esto comienza en 2016, luego se formó el equipo del programa de cobertura de crudo en Ancap y se lo capacitó con el Banco Mundial”, repasó Horvath. Hace tres años se contrató el primer seguro de petróleo en la gestión de Jara por 6 millones de barriles a través del MEF.

Evolución del barril de petróleo Brent. Foto: El País

Aunque ya en 2008 bajo la presidencia de Raúl Sendic, Ancap contrató de forma directa un seguro con el banco Citi que establecía una banda para el barril de crudo entre US$ 54 y US$ 90, pero como el precio se derrumbó por la crisis internacional y llegó a US$ 40, la empresa terminó perdiendo dinero.



Los contratos en esta nueva gestión con el asesoramiento del MEF son distintos: a cambio de una prima, se fija un valor máximo y está la opción de ejercer el seguro si el precio se ubica por encima del valor fijado.



En junio y con el Banco Mundial como agente, para cubrirse de la “alta volatilidad del Brent” por aspectos geopolíticos, se contrató un seguro para limitar el costo de 1,75 millones de barriles que se entregarán a fin de mes -todavía no se conoce el valor para saber si Ancap ganó o perdió-. El precio límite definido fue US$ 63, tras analizar posibilidades entre US$ 62 y US$ 65, porque se entendió que era “la prima más económica tolerable”, indicó Horvath.



El barril de crudo Brent para entrega a futuro cerró ayer en US$ 63,18 el barril, con una baja de 1% en la jornada.

Planta Ancap. foto: El País

Además de esa operación, Ancap compró de forma diferida 4,8 millones de barriles. “Antes se seguía al mercado y se pagaba el embarque el mes de carga. Pero en enero vimos un espacio para la compra dentro del riesgo manejable y se compró para entregas en marzo y abril”, explicó el gerente general de la empresa. En esos meses el barril subió, y Ancap pudo “capturar una ganancia” de US$ 14,3 millones, y espera lo que ocurra con las compras diferidas para agosto, septiembre y noviembre.



Respecto a los swap con el BCU, Horvath detalló que se vienen haciendo desde 2017 y el último contrato en junio implicó dos transacciones por US$ 180 millones cada una. Por un lado, se firmó un “contrato futuro” que le asegura a Ancap el valor del dólar hacia adelante, y por otro un “contrato de compensación de diferencia” por el que se toma el precio al cierre de cada mes y si el mercado superó lo fijado cubre el BCU, si no paga Ancap.



Paramétrica.

Jara explicó que en enero se fijó una meta de rentabilidad para asegurar “la sostenibilidad de la empresa” y se trazó un objetivo de ahorros por eficiencia de US$ 15 millones para 2019. Luego, se estableció la paramétrica del crudo y dólar, que refleja “el nivel de ingresos en pesos necesario para cubrir los costos de crudo adquirido en dólares”.



Los valores fijados en enero eran US$ 54,5 para el barril de Brent y $ 33,6 para el dólar. Jara mostró que los precios actuales de mercado marcan US$ 65,9 y $ 34,8 respectivamente, es decir que Ancap necesita US$ 116 millones adicionales para hacer frente a la demanda, pero no modificó la tarifa porque otros factores “lo compensaron”. Uno fue la ganancia por los contratos de cobertura, sumados a diferencias técnicas en los valores de inventario y remanentes.