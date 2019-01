Buscan modernizar el puerto de Buenos Aires

El cierre del año encuentra al gobierno argentino armando la logística del plan que tiene como objetivo centrar a las exportaciones como estrategia para mejorar la economía.

Dos de las primeras medidas fueron anunciadas esta semana, primero con el lanzamiento de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) y, luego, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, comunicó los planes que se adelantan desde su cartera para la modernización del Puerto Buenos Aires.

El pliego de concesión será publicado el próximo lunes y estiman una inversión total de US$ 1910 millones, de los cuales US$ 1370 corresponderán a inversión privada y US$ 540 a desembolsos a cargo del sector público.