Caerá 14% el volumen de fusiones en América Latina

El volumen de fusiones y adquisiciones en América Latina caerá un 14,4% en 2020, pasando de US$ 90.000 millones anuales a US$ 77.000 millones, debido a la incertidumbre económica global, reveló un informe de las consultoras Baker McKenzie y Oxford Economics.

“La actividad transaccional continuará en crisis a nivel global en el 2020 producto de la actual incertidumbre económica mundial y del riesgo de recesión económica”, de acuerdo con el quinto Pronóstico Global de Transacciones.

En 2019, América Latina registró US$ 27.312 millones en transacciones domésticas y US$ 62.680 millones en transacciones transfronterizas.



Mientras que para el año próximo, el informe pronostica US$ 25.230 millones en transacciones de nivel doméstico y US$ 52.095 millones en transacciones transfronterizas.



A nivel global, la caída será del 25% en la actividad de fusiones y adquisiciones, pasando de US$ 2,8 billones en 2019 a US$ 2,1 billones en 2020.



“Las transacciones están ocurriendo, pero la desaceleración actual resulta inevitable teniendo en cuenta la continua incertidumbre en torno al comercio internacional y controles regulatorios”, expresó el líder del Grupo Transaccional Global de Baker McKenzie, Ai Ai Wong, según un comunicado de la compañía.



Las fusiones y adquisiciones bajarán de US$ 3.537 millones a los US$ 2.065 millones en Argentina, de US$ 40.359 millones a US$ 36.971 millones en Brasil y de US$ 8.866 millones a US$ 7.785 millones en Chile.



“Se pronostica que Argentina experimentará la mayor caída en la actividad doméstica de fusiones y adquisiciones en 2020, debido a la actual crisis económica y la incertidumbre política, aunque se espera que se recupere ligeramente para 2021”, recoge el comunicado.



Asimismo, sostiene que “Chile, Perú y México tienen las condiciones más favorables para la realización de transacciones en la región, aunque se espera un descenso en la actividad de fusiones y adquisiciones en los tres mercados” en 2020.



“Aunque la volatilidad política en América Latina ha contribuido al declive de la actividad regional de fusiones y adquisiciones, una vez que se alcance el equilibrio tras los resultados de las elecciones de 2019, podemos esperar un repunte económico”, comentó Jaime Trujillo, presidente de Baker McKenzie para América Latina. [EFE]